Прямая дорога в "бизнес-инкубаторы"

Минэкономразвития РФ ожидает, что до конца марта может быть подписано постановление правительства о поддержке малого предпринимательства. Об этом сказал глава Минэкономразвития РФ Герман ГРЕФ в ходе посещения технопарка "Курчатовский".

По его словам, проект постановления уже согласован с Минфином и находится в настоящий момент на согласовании в Минюсте.

После чего, по словам министра, проект будет тут же внесен в правительство. Министр напомнил, что в постановлении предусматривается создание так называемых "бизнес-инкубаторов", в которых малым компаниям предоставляются льготные условия по аренде уже оборудованных помещений.

Кроме того, предусматривается выделение субсидий малым предприятиям на покрытие расходов по сертификации экспортной продукции. Всего на поддержку малого бизнеса в 2005 г. из федерального бюджета будет выделено 1,5 млрд руб.