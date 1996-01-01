www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.92 р. 100 JPY: 56.57 р.
EUR: 73.53 р. 10 CNY: 92.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Акционеры "Дальэнерго" определились с кандидатами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В частности, РАО "ЕЭС России" выдвинуло 9 кандидатов, в том числе 4 члена действующего состава совета директоров - заместителя генерального директора фонда "Институт профессиональных директоров" Евгения БЫХАНОВА, начальника отдела Департамента регулирования отношений собственности Корпоративного центра РАО "ЕЭС России" Сергея ДИЛЬТАЕВА, генерального директора ОАО "ДВЭУК" Виктора МЯСНИКА и советника фонда "Институт профессиональных директоров" РАО "ЕЭС России" Владимира ЖИГАРЕВА.

Кроме того, РАО "ЕЭС России" выдвинуло 5 новых кандидатов - начальника отдела Департамента стратегии Центра управления реформой РАО "ЕЭС России" Романа ХРОМОВА, заместителя управляющего директора Бизнес-единицы № 1 РАО "ЕЭС России" Юрия ДОЛИНА и советников фонда "Институт профессиональных директоров" РАО "ЕЭС России" Андрея ГЛОТОВА, Юрия НЕКИПЕЛОВА и Андрея СИТНИКОВА.

ОАО "СУЭК" предложило 5 кандидатов в состав совета директоров "Дальэнерго" - адвоката Московской городской коллегии адвокатов Руслана КОЖУРУ, управляющего Владивостокским филиалом АО "СУЭК", генерального директора ОАО "Приморскугоь" Александра ЗАНЬКОВА (оба входят в действующий совет директоров), начальника отдела претензионно-исковой работы АО "СУЭК" Арсена МУДАРОВА, главного специалиста АО "СУЭК" Владимира КОСАРЕВА и заместителя директора департамента АО "СУЭК" Александра ШУМИЛОВА.

Дата и повестка дня годового собрания акционеров "Дальэнерго" будут определены на заседании совета директоров 1 апреля.

Досье

Уставный капитал ОАО "Дальэнерго" составляет 328 897 635 руб. Разделен на 12 333 661 312 обыкновенные и 4 111 220 438 привилегированных акций номиналом 0,02 руб. 65,33% акций "Дальэнерго" принадлежит РАО "ЕЭС России". ОАО "СУЭК" владеет 21,45%.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru