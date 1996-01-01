Акционеры "Дальэнерго" определились с кандидатами

В частности, РАО "ЕЭС России" выдвинуло 9 кандидатов, в том числе 4 члена действующего состава совета директоров - заместителя генерального директора фонда "Институт профессиональных директоров" Евгения БЫХАНОВА, начальника отдела Департамента регулирования отношений собственности Корпоративного центра РАО "ЕЭС России" Сергея ДИЛЬТАЕВА, генерального директора ОАО "ДВЭУК" Виктора МЯСНИКА и советника фонда "Институт профессиональных директоров" РАО "ЕЭС России" Владимира ЖИГАРЕВА.

Кроме того, РАО "ЕЭС России" выдвинуло 5 новых кандидатов - начальника отдела Департамента стратегии Центра управления реформой РАО "ЕЭС России" Романа ХРОМОВА, заместителя управляющего директора Бизнес-единицы № 1 РАО "ЕЭС России" Юрия ДОЛИНА и советников фонда "Институт профессиональных директоров" РАО "ЕЭС России" Андрея ГЛОТОВА, Юрия НЕКИПЕЛОВА и Андрея СИТНИКОВА.

ОАО "СУЭК" предложило 5 кандидатов в состав совета директоров "Дальэнерго" - адвоката Московской городской коллегии адвокатов Руслана КОЖУРУ, управляющего Владивостокским филиалом АО "СУЭК", генерального директора ОАО "Приморскугоь" Александра ЗАНЬКОВА (оба входят в действующий совет директоров), начальника отдела претензионно-исковой работы АО "СУЭК" Арсена МУДАРОВА, главного специалиста АО "СУЭК" Владимира КОСАРЕВА и заместителя директора департамента АО "СУЭК" Александра ШУМИЛОВА.

Дата и повестка дня годового собрания акционеров "Дальэнерго" будут определены на заседании совета директоров 1 апреля.