Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Уроки монаха, который продал "Феррари"
Неладное что-то творится в современной литературе. Поглядите только: скандальная певица Мадонна увлекается Каббалой и книгами КОЭЛЬО и плодит книжки с картинками для малышей, режиссер и продюсер мегаблокбастеров Люк БЕССОН придумывает детские сказки о минипутах, экс-секретарша и учительница Джоан РОЛИНГ создает всемирный бестселлер, дизельный моторист Чак ПАЛАНИК превращает альтернативную литературу в доходный бизнес...
Вот и "человек с устремлениями буддийского монаха" (как утверждают его издатели) Робин ШАРМА написал целую серию просветительских книг, три из которых уже стали хитами деловой литературы: "Монах, который продал свой "феррари", "Уроки лидерства от монаха, который продал свой "феррари", "Святой, серфингист и директор".
Общая картина может вызвать скептическую усмешку искушенного читателя. Да только не все так просто. Вообще-то моторист Паланик учился на журналиста и посещал писательские курсы, да и Ролинг окончила университет по специальности "французский язык и литература", а секретаршей работала, между прочим, в издательстве... Вот и Робин Шарма на поверку, оказывается, - бывший юрист, с двумя юридическими степенями, в том числе степенью магистра права.
А в своих книгах ему удалось соединить ранее не соединимое: философско-психологические рассуждения в виде простых историй и степенных диалогов и практику менеджмента. Получилось эдакое руководство по достижению делового успеха, совмещенного с внутренней гармонией, - а разве это не рецепт идеального бестселлера? Например, руководителям Шарма советует "сосредоточение на достойном", для чего нужно применять "модель времени для перспективного руководителя" и "стратегическое разделение времени" - и расшифровывает все это примерно так: "Всегда помни о важности каждого своего дня. Как ты проживаешь свои дни, так ты проживаешь и свою жизнь. Ни единого дня не трать понапрасну. Прошлое уже в истории, а будущее - мечта".
Практические уроки Шармы облачены в настолько доступную художественную форму, что по ним вполне можно поставить фильм, о чем, кстати, уже заходила речь в Голливуде. Шарма не боится прибегать к самым разнообразным приемам: он использует схемы, рисунки, эпиграфы из классиков - от ЧЕРЧИЛЛЯ до КАСТАНЕДЫ. Неспроста этот писатель полюбился не только главному мировому производителю популярной литературы Пауло Коэльо, но и Джону ГРЕЮ, автору хита "Мужчины с Марса, женщины с Венеры" и прочих пособий по "инопланетной" психологии.
По заверениям издателей, заглядывать в книги Шармы любит бывший премьер Израиля Шимон ПЕРЕС, а выступать с "монахом, который продал свой "феррари", не брезгуют Билл КЛИНТОН и Дипак ЧОПРА. Что уж говорить, когда уроки Шармы взяли на вооружение такие монстры, как "Microsoft", IBM, "Panasonic", "General Motors", - и даже провели корпоративные реформы в соответствии с этими советами. Хотите узнать, как заставить "духовность" работать на бизнес, а бизнес совмещать с высокой моралью? Загляните в книги Шармы.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов