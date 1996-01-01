Уроки монаха, который продал "Феррари"

Неладное что-то творится в современной литературе. Поглядите только: скандальная певица Мадонна увлекается Каббалой и книгами КОЭЛЬО и плодит книжки с картинками для малышей, режиссер и продюсер мегаблокбастеров Люк БЕССОН придумывает детские сказки о минипутах, экс-секретарша и учительница Джоан РОЛИНГ создает всемирный бестселлер, дизельный моторист Чак ПАЛАНИК превращает альтернативную литературу в доходный бизнес...

Вот и "человек с устремлениями буддийского монаха" (как утверждают его издатели) Робин ШАРМА написал целую серию просветительских книг, три из которых уже стали хитами деловой литературы: "Монах, который продал свой "феррари", "Уроки лидерства от монаха, который продал свой "феррари", "Святой, серфингист и директор".

Общая картина может вызвать скептическую усмешку искушенного читателя. Да только не все так просто. Вообще-то моторист Паланик учился на журналиста и посещал писательские курсы, да и Ролинг окончила университет по специальности "французский язык и литература", а секретаршей работала, между прочим, в издательстве... Вот и Робин Шарма на поверку, оказывается, - бывший юрист, с двумя юридическими степенями, в том числе степенью магистра права.

А в своих книгах ему удалось соединить ранее не соединимое: философско-психологические рассуждения в виде простых историй и степенных диалогов и практику менеджмента. Получилось эдакое руководство по достижению делового успеха, совмещенного с внутренней гармонией, - а разве это не рецепт идеального бестселлера? Например, руководителям Шарма советует "сосредоточение на достойном", для чего нужно применять "модель времени для перспективного руководителя" и "стратегическое разделение времени" - и расшифровывает все это примерно так: "Всегда помни о важности каждого своего дня. Как ты проживаешь свои дни, так ты проживаешь и свою жизнь. Ни единого дня не трать понапрасну. Прошлое уже в истории, а будущее - мечта".

Практические уроки Шармы облачены в настолько доступную художественную форму, что по ним вполне можно поставить фильм, о чем, кстати, уже заходила речь в Голливуде. Шарма не боится прибегать к самым разнообразным приемам: он использует схемы, рисунки, эпиграфы из классиков - от ЧЕРЧИЛЛЯ до КАСТАНЕДЫ. Неспроста этот писатель полюбился не только главному мировому производителю популярной литературы Пауло Коэльо, но и Джону ГРЕЮ, автору хита "Мужчины с Марса, женщины с Венеры" и прочих пособий по "инопланетной" психологии.

По заверениям издателей, заглядывать в книги Шармы любит бывший премьер Израиля Шимон ПЕРЕС, а выступать с "монахом, который продал свой "феррари", не брезгуют Билл КЛИНТОН и Дипак ЧОПРА. Что уж говорить, когда уроки Шармы взяли на вооружение такие монстры, как "Microsoft", IBM, "Panasonic", "General Motors", - и даже провели корпоративные реформы в соответствии с этими советами. Хотите узнать, как заставить "духовность" работать на бизнес, а бизнес совмещать с высокой моралью? Загляните в книги Шармы.