НДС отменят?

Экспертное управление администрации Президента РФ рассматривает возможность отмены НДС. Об этом сообщил руководитель управления Андрей ДВОРКОВИЧ. По его словам, полная отмена НДС возможна с 2007 г., но при этом будет введен отмененный ранее налог с продаж в размере от 10 до 15%. Эти предложения еще не подготовлены окончательно, и их окончательный расчет будет сделан в ближайшее время.

А.Дворкович также высказался за снижение ставки НДС. По его словам, она должна быть унифицирована, так как это существенно упростит администрирование налога. Глава Минэкономразвития Герман ГРЕФ сообщил, что МЭРТ внесет в правительство окончательные расчеты возможного снижения ставки НДС. Он отметил, что МЭРТ по-прежнему выступает за поэтапное реформирование ставки этого налога, так как в противном случае это приведет к сокращению доходной части бюджета. Герман Греф заявил, что необходимо сначала улучшить администрирование НДС и унифицировать ставку налога, а затем ее снизить.

По оценкам Минфина России, снижение ставки НДС до 15% обусловит выпадающие доходы бюджета до 135 млрд руб. за два года, а в случае снижения до 13% - до 308 млрд руб. Говоря о предложении руководителя экспертного управления администрации Президента РФ А.Дворковича о возможной полной отмене НДС с 2007 г. и введении вновь налога с продаж, Герман Греф подчеркнул, что этот вопрос требует расчетов.