Махинаторы от НДС

Что бы вы сказали о человеке, который требует с налоговой 3 млн руб.? Скорее всего, это бизнесмен, провернувший экспортную сделку по ставке НДС 0% и желающий вернуть излишне уплаченные деньги - в виде налогового вычета или "живьем". Закон это дозволяет при соблюдении ряда условий, а задача фискальных служб - удостовериться, что все условия действительно соблюдены.

Поэтому, когда 22 сентября 2003 года в ИМНС РФ по г. Находке от местного ЗАО "Квантум" поступили документы, предусматривающие возврат НДС за август в сумме 3 млн руб., налоговая устроила, в общем-то, рядовую камеральную проверку. Кто бы мог предположить, что ее результаты потрясут воображение даже многоопытных инспекторов!

Право на возмещение из бюджета суммы НДС возникает у налогоплательщика в случае документального подтверждения им фактов уплаты налога поставщику, реально произведенного экспорта именно тех товаров (работ, услуг), которые были приобретены у этого поставщика, и реальной оплаты иностранным покупателем экспортного товара.

Вердикт, отказать?

Краткое содержание выводов налогового органа:

- ЗАО "Квантум" в целях незаконного возмещения из бюджета НДС совершило имитацию поставки оборудования на территории РФ, имитацию платежа за оборудование, имитацию экспорта оборудования;

- имитация поставки оборудования подтверждается тем, что у предприятия полностью отсутствуют транспортные документы на перевозку оборудования (учитывая, что поставка осуществлялась из Москвы в порт Восточный через Владивосток и Находку). Кроме того, экспертиза ГТК ДВТУ подтверждает, что под видом оборудования на экспорт поставлен металлолом;

- имитация платежа за оборудование подтверждается тем, что расчетные операции между шестью предприятиями свидетельствуют о создании схемы движения денежных средств с целью получения бюджетных средств;

- имитация поставки оборудования и имитация платежей сопровождалась выставлением счетов-фактур, которые не соответствуют требованиям ст. 169 НК РФ и правилам ведения журналов учета счетов-фактур;

- схема по незаконному возмещению НДС из бюджета составлена в одном направлении и не имеет обратной связи: есть поставка оборудования, но нет товаросопроводительных документов; есть движение заемных средств, но нет их возврата; есть поставка оборудования на экспорт, однако поставляется металлолом под видом оборудования.

Решение, которое налоговая приняла по результатам проверки: отказать ЗАО "Квантум" в возмещении НДС, - сильно не понравилось руководству находкинской фирмы! Так сильно, что "Квантум" привлек ИМНС к суду, требуя признать решение от 22.12.2003 г. незаконным и обязать инспекцию вернуть деньги из бюджета. По мнению предприятия, доводы налоговиков не имеют доказательственной основы и не могут служить поводом для отказа в возмещении НДС.

Так ли это - предстояло выяснить судье Приморского арбитражного суда Вере ГАРБУЗ, которая приняла скандальное дело к производству.

Хоровод "невидимок"

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в августе 2003 г. ЗАО "Квантум" осуществило реализацию промышленного оборудования по экспортному контракту с фирмой Tri Five Shipping Co., Ltd (Южная Корея). Сумма сделки составила $ 480 тыс., или без малого 15 млн руб. по существовавшему тогда курсу.

Сам "Квантум" закупил это оборудование у владивостокской фирмы "Ойл Траст Консалтинг Компани", перечислив 30 января 2003 г. на ее счет в Примтеркомбанке ровно 18 млн руб., включая 3 млн НДС. Средства на покупку, причем в этот же день, находкинцам дала другая владивостокская организация -Общественное движение "Ответственность. Достоинство. Созидание", но не прямо, а через посредство владивостокского же предприятия "Синто", заключив с ним договор беспроцентного займа. И тогда же, 30 января, деньги поступили на счет еще одной местной фирмы - ООО "Ормис", которая, в свою очередь, представляла интересы Торгового дома "Медведь" из Москвы, ранее продавшего то же самое оборудование "Ойл Траст Консалтинг Компани".

Столь замысловатая, но стремительная схема расчета и навела налоговиков на смутные подозрения. Подозрения усилились, когда ИМНС РФ по Советскому району, на учете которой находится "Ойл Траст", не обнаружила фирму по месту регистрации. Зато нашла руководителя ООО, точнее, человека, от имени которого в инспекцию поступали отчеты о деятельности компании. Это был... парализованный инвалид.

Дальше - больше. ИМНС РФ по Ленинскому району не смогла разыскать следов Общественного движения "Ответственность. Достоинство. Созидание", куда-то запропастилась и его лидер Анна ЗАГОРСКАЯ. При помощи милиции удалось выйти на четверых учредителей движения, но все они дружно заявили, что никакого отношения к данной общественной организации не имеют и что в разное время ими были утеряны паспорта.

Не лучше обстояли дела с ООО "Синто". Как оказалось, его также создали по подложному паспорту, украденному у жителя села Приозерного Хорольского района. Сей гражданин крайне удивился, когда узнал, что является единственным учредителем и руководителем компании, запросто ссужающей миллионы покупателям промышленного оборудования (решением Арбитражного суда Приморского края от 23.12.2003 г. регистрация ООО "Синто" признана недействительной).

Потерпела крах и попытка разыскать во Владивостоке ООО "Ормис". По данным ИМНС Ленинского района, эта компания с момента регистрации в июне 2002 г. предоставляла нулевые декларации по НДС и уплату в бюджет не производила. Соответственно, нет у "Ормиса" и банковских счетов.

Ну а довершает картину загадочных исчезновений информация об отсутствии в Москве ООО "ТД Медведь". Во всяком случае, налоговым органам столицы ничего не известно о местонахождении предприятия и его должностных лиц.

А был ли мальчик?

Хоровод "невидимок как бы заставляет усомниться и в реальности поставки оборудования, ставшего предметом сделки: а был ли мальчик? Ведь транспортных накладных, подтверждающих передвижение товара по российской территории, нет. Впрочем, таможенники оборудование видели и даже провели его экспертизу на складе временного хранения ЗАО "ВМКС". По документам: пресс судостроительный, два токарно-винторезных станка, станок радиально-сверлильный и насосная установка. Специалисты Экспертно-криминалистической службы ДВТУ, вскрыв контейнеры, немало удивилась увиденному: оборудование напоминало скорее металлолом, поскольку находилось в разобранном виде, без упаковки и маркировки, а техническая документация отсутствовала.

Рыночная стоимость металлического добра составляла, по оценкам экспертизы, чуть больше миллиона рублей или практически в 18 раз меньше цены, заплаченной отечественными коммерсантами. Но для чего им понадобилось так сильно завышать стоимость экспортируемого груза? Чтобы поиметь барыш в виде НДС, который возмещается экспортеру после торговой операции, убеждены налоговики! Ведь чем выше сумма сделки, тем больше денег тот получит.

Правда, "Квантум" уверял, что контрактная стоимость оборудования подтверждается справкой "Отдела экспертизы собственности" Приморской торгово-промышленной палаты. Однако на арбитражный суд справка впечатления не произвела, и вот почему. ПТПП определила рыночную стоимость груза заочно, исходя из уровня мировых цен на аналогичное новое (подчеркнем) оборудование. Непосредственного же обследования содержимого контейнеров не было.

Но самое удивительное, что корейская компания-покупатель Tri Five Shipping Co., Ltd, которой предназначался груз, щедро выложила за бэушный товар почти полмиллиона долларов США.

В истории поступления валютной выручки на Родину также хватает странностей. Начать с того, что оплата производилась через третьих лиц, а именно: компания Sycamore Guid LLC перечислила 100 тыс. долларов, компания Fintrast Co. Ink -380 тыс. В конце июля - начале августа деньги от экспорта оборудования поступили в РКЦ Октябрьского района г. Красноярска на корсчет коммерческого банка "Кедр", а затем были переброшены в его Владивостокский филиал на лицевой счет ЗАО "Квантум".

Якобы. Поскольку на запрос ИМНС РФ по г. Находке расчетно-кассовый центр Октябрьского района г. Красноярска сообщил, что ни 28 июля, ни 4 августа 2003 г. перечисления денежных средств в адрес "Квантума" не производились. Более того, это предприятие не состоит на расчетном обслуживании во Владивостокском филиале банка "Кедр".

Отсюда налоговая служба, а затем и арбитражный суд пришли к выводу о недоказанности самого факта поступления валютной выручки во Владивосток, хотя истец и предъявил некие выписки из своего лицевого счета, утверждая, что деньги-таки перечислялись.

Добавило сомнений относительно чистоты сделки изучение первичных учетных документов. Любой бизнесмен знает, что вычет сумм НДС производится на основании счетов-фактур, которые должны быть составлены по всей форме. В представленном же ЗАО "Квантум" документе нет расшифровки подписей руководителя, главного бухгалтера и лица, ответственного за отпуск товар. Кто в действительности расписался - не понятно. Уже одного этого достаточно для отказа налогового органа возмещать НДС. А добавьте сюда отсутствие товаросопроводительных документов, подтверждающих передвижение товара от поставщика к покупателю по территории страны!

Диагноз: имитация

При таких обстоятельствах решение Арбитражного суда Приморского края не могло быть другим: действия ИМНС г. Находки признаны правомерными, в удовлетворении иска ЗАО "Квантум" полностью отказано.

Однако скоро суд был вынужден вновь вернуться к рассмотрению скандального дела, поскольку "Квантум" воспользовался свои правом на апелляцию. Жалобу разбирала судебная коллегия под председательством Зои БАЦ. Вывод служителей Фемиды не оставил комбинаторам никакой надежды...

"...Разработанная участниками сделки купли-продажи спорного оборудования схема свидетельствует об имитации факта поставки данного оборудования и проведения расчетов между указанными лицами, а также имитации несения заявителем реальных затрат, связанных с его приобретением, и имеет целью неправомерное получение из бюджета закрытым акционерным обществом "Квантум" сумм НДС".