Экологи "настучали" премьер-министру Японии

Борьба за экологическую безупречность проектируемого нефтепровода Тайшет - бухта Перевозная вышла на международный уровень.

Отсутствие видимой реакции на их обращения подвигло экологов перевести борьбу на международный уровень.

Как сообщил "ЗР" глава представительства "ИСАР-ДВ" Антон СЕМЕНОВ, 14 марта в адрес премьер-миниcтра Японии Junichiro KOIZUMI направлено письмо, которое подписали более 40 международных и российских экологических организаций и несколько профессоров экологии и географии.

В нем, в частности, говорится: "...уважительно просим вас убедить РФ и компанию "Транснефть" пересмотреть план строительства нефтепровода через сейсмоопасную зону в районе Северо-Муйского хребта в районе Байкала в чистую бухту Перевозная". Экологи пишут, что не возражают против строительства, но возражают против прохождения нефтепровода через уязвимые экосистемы.

"Японское правительство несет ответственность и имеет возможность повлиять на то, чтобы нефтепровод строился по лучшим международным экологическим стандартам", говорится в письме.