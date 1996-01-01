Лучшие против лучших

В начале марта были подведены итоги полуфинала I краевой Премии "Компания года" и "Менеджер года в Приморском крае", учрежденной ИК "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Сегодня мы представляем информацию о четырех финалистах в Премии в номинации "Компания года в Приморском крае-2004".

Готовить информацию о компаниях-финалистах дело сложное. И тут дело даже не во вполне объективных трудностях получения информации об итогах их хозяйственной деятельности в 2004 г. - далеко не у всех компаний сегодня на руках есть аудиторская отчетность. Гораздо сложнее и важнее в данном случае сохранить полную объективность, обеспечив компаниям-претендентам одинаковые условия. Не стоит забывать, что материалы о финалистах Премии публикуются с одной целью - предоставить жителям Приморья достаточно информации для принятия самостоятельного решения, кто же достоин звания "Компания года".

Именно поэтому "ЗР" решил полностью отказаться от какой-либо интерпретации информации о компаниях-финалистах и сделать акцент на чисто формальных показателях и официальных данных. Проанализировать их может практически каждый и уже на этой основе сделать самостоятельный выбор.

Напомним, что проголосовать за финалистов Премии можно в веб-сайте Премии www.premia.zrpress.ru.

Досье ОАО "Дальневосточная компания электросвязи" ("Дальсвязь") была реорганизована 31 октября 2001 г. на базе семи телекоммуникационных компаний Дальнего Востока, работающих на правах филиалов. По данным компании, на сегодняшний день на долю "Дальсвязи" приходится 81,16% дальневосточного рынка междугородной связи, 76,02% -международной связи, 86,55% - местной связи, 4,78% -сотовой связи, 74,63% - документальной связи (доступа в Интернет). В 2004 г. международное рейтинговое агентство Fitch изменило основной рейтинг "Дальсвязи"с В- на В, сменив прогноз со стабильного на позитивный, а рейтинговое агентство Standard&Poor's установило рейтинг корпоративного управления на уровне 4+ /4,8 (по 10-балльной шкале).

В рейтинге крупнейших компаний Дальнего Востока по объемам реализации, составленным ИК "Золотой Рог" по итогам 2003 г., "Дальсвязь" заняла 9-е место, в рейтинге эффективности - 35-е место, в рейтинге компании по рыночной стоимости на 01.11.04 г. - 8-е место. На 1 марта 2005 г. капитализация "Дальсвязи" составила $ 130 млн.

Досье ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) входит в четверку крупнейших судоходных компаний России. Флот ДВМП состоит из 75 судов, из которых 23 судна - контейнеровозы, 13 - сухогрузы для навалочных грузов, 13 - лесовозы. В 2004 г. ДВМП серьезно укрепила свои позиции на рынке контейнерных перевозок, увеличив объем линейных контейнерных перевозок более чем на 20%. Прирост перевозок трамповым флотом вырос примерно на 9%.

В рейтинге крупнейших компаний Дальнего Востока по объемам реализации, составленном ИК "Золотой Рог" по итогам 2003 г., компания заняла 10 место, в рейтинге эффективности - 4 место, рейтинге компаний по рыночной стоимости на 01.11.04 г. - 2 место. На 1 марта 2005 г. капитализация ДВМП составила $ 558 млн, закрепив за пароходством статус самой дорогой судоходной компании России.

Досье ОАО "НТК" является коммерческой структурой в Приморском крае, ориентированной одновременно на четыре направления телекоммуникационных услуг - сотовая связь стандарта GSM 900/1800, местная телефонная связь, доступ в Интернет и IP-телефония. ОАО "НТК" по итогам 2004 года занимает 9 место по количеству абонентов среди сотовых компаний, работающих в России. За прошлый год количество абонентов сети сотовой связи ОАО "НТК" выросло на 103,5% по сравнению с предыдущим годом. В 2002-2004 гг. выручка компании выросла в три раза, закрепив за НТК статус самой быстрорастущей дальневосточной компанией, входящих в TOP-100 по величине выручки от реализации.

В рейтинге крупнейших компаний Дальнего Востока по объемам реализации, составленном ИК "Золотой Рог" по итогам 2003 г., компания заняла 40-е место, в рейтинге эффективности - 1-е место, в рейтинге компаний по рыночной стоимости на 01.11.04 г. - 10-е место.

По информации аналитического сборника "100 крупнейших компаний Дальнего Востока", стоимость НТК на внебиржевом рынке на 01.11.04 г. составляла $ 88,63 млн.

Досье ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП) входит в четверку крупнейших судоходных компаний России. Флот ПМП состоит из 39 танкеров, общий дедвейт которых составляет около 900 тыс. тонн. В 2004 г. судами компании было перевезено грузов на 13,73 млн тонн, что стало самым большим показателем за всю историю существования компании. Предыдущий рекордный результат, установленный в 2003 г., был превышен на 27%. На долю судов балансового флота пароходства пришлось 2,44 млн тонн, танкеров оффшорного флота - 11,29 млн тонн.

В рейтинге крупнейших компаний Дальнего Востока по объемам реализации, составленном ИК "Золотой Рог" по итогам 2003 г., компания заняла 54-е место, в рейтинге эффективности - 38-е место, в рейтинге компаний по рыночной стоимости на 01.11.04 г. - 5-е место. На 1 марта 2005 г. капитализация ПМП составила $ 186 млн.