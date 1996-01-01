Работа над ошибками приватизации

Программа приватизации муниципального имущества во Владивостоке на 2005 г. будет скорректирована. В такой формулировке городская администрация на минувшей неделе признала, наконец, что в прошлом году явно поспешила с продавливанием через городскую думу весьма сомнительного с юридической точки зрения документа.

В декабре прошлого года "ЗР" подробно рассказывал о программе, согласно которой под приватизацию едва ни попали здания УФСБ, районных налоговых инспекций и судов, службы судебных приставов и еще массы организаций федерального значения. Странно, что думское большинство, голосовавшее за проект постановления, не обратило внимания на сей примечательный факт, очевидный даже не специалисту. Кстати, когда программой заинтересовалась прокуратура Ленинского района, о "корректировке" тогда ни в администрации, ни в думе никто не говорил. Впервые в обиход было запущено понятие "рамочного закона", которым наглухо прикрыли в феврале уже текущего года доступ к публичному обсуждению Устава Владивостока.

Теперь выясняется, что "рамочный закон" весьма слабое прикрытие административного давления, непрофессионализма отдельных народных избранников и политических интрижек. Благо, что помимо "рамочной терминологии" существуют еще статьи Уголовного и Гражданского кодексов, а также федеральные законы, на страже которых худо-бедно стоит прокуратура. К слову, заключения прокуратуры Ленинского района для городских администрации и думы оказалось недостаточно, чтобы признать свои ошибки. Понадобилось заседание Арбитражного суда с участием заместителя краевого прокурора, чтобы 2 марта вынести окончательное решение по принятой программе.

После этого в городской администрации были вынуждены вспомнить о ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" и заговорить о корректировке. Но поскольку новый вариант программы Думе Владивостока еще только предстоит утвердить, то уже можно говорить о потерях в запланированных доходах городского бюджета, которые мы предсказывали еще в прошлом году. Такова цена непрофессионального отношения к делу как со стороны чиновников, так и депутатов города.