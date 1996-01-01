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Новый начальник ДВостЖД прибыл с Сахалина
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
На Дальневосточной железной дороге новый начальник. Ранее занимавший эту должность Виктор ПОПОВ пошел на повышение, возглавив Федеральную пассажирскую дирекцию - филиал ОАО "Российские железные дороги".
Его преемником приказом президента компании ОАО "РЖД" Геннадия ФАДЕЕВА 16 марта назначен Михаил ЗАИЧЕНКО, до этого руководивший Сахалинской железной дорогой. Новым руководителем островной железной дороги назначен бывший начальник Хабаровского отделения ДВостЖД Сергей ТИШКИН.
ДосьеМихаил Заиченко родился 24 сентября 1951 г. в Волгограде. В 1974 г. окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, получив специальность инженера путей сообщения по эксплуатации железных дорог. Прошел путь от дежурного по парку и станции, главного инженера и начальника станции, заместителя начальника и начальника Хабаровского отделения, начальника пассажирской службы Дальневосточной железной дороги до начальника Сахалинской железной дороги.
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