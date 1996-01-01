Новый начальник ДВостЖД прибыл с Сахалина

На Дальневосточной железной дороге новый начальник. Ранее занимавший эту должность Виктор ПОПОВ пошел на повышение, возглавив Федеральную пассажирскую дирекцию - филиал ОАО "Российские железные дороги".

Его преемником приказом президента компании ОАО "РЖД" Геннадия ФАДЕЕВА 16 марта назначен Михаил ЗАИЧЕНКО, до этого руководивший Сахалинской железной дорогой. Новым руководителем островной железной дороги назначен бывший начальник Хабаровского отделения ДВостЖД Сергей ТИШКИН.