Не так страшен Трудовой кодекс, как его малюют - 2

(Окончание. Начало в № 8.)

Разумеется, правила служат надежным прикрытием штрафов. Изначально определенная часть зарплаты оформляется в виде премии, для чего утверждается положение о премировании, ежемесячно издаются приказы, кого и за что премировать. А затем в правилах распорядка указывается, что, например, сотруднику, не выполнившему план до 18.00, премия начисляется в урезанном виде, а если он не справится с работой до 20.00, не начисляется вовсе. По словам директора подмосковного машиностроительного завода, несколько работников предприятия пытались оспорить лишение премии, однако у судей тут же отпали все вопросы, когда он тыкнул пальцем на соответствующий пункт правил. Иногда правилами распорядка в компаниях вводятся балльные системы поощрений и наказаний, как правило, представляющие собой гремучую смесь законных мер и штрафов. Например, глава московской телекоммуникационной фирмы Дмитрий С. раздает своим сотрудникам штрафные баллы направо и налево. По его правилам два балла, что эквивалентно двум нарушениям,- это штраф (урезание премии), три - предупреждение, четыре - более существенный штраф, пять - увольнение за систематические нарушения. В качестве поощрений он снимает баллы.

В общем, "чем бы дитя ни тешилось". И можно только гадать, почему большинство российских директоров, судя по статистике, предпочитают проигрывать своим сотрудникам в суде - вместо того, чтобы при минимуме интеллектуальных и административных затрат оставаться победителями. Ведь закабаление работодателя в итоге заключается лишь в необходимости подготовить и подписать пять бумажек.

Моральное избиение

Ко всему прочему эксперты считают, что российские директора явно недооценивают силу и мощь наказаний психологического характера. Причем такого рода наказания не регулируются ни Трудовым кодексом, ни какими-либо другими законодательными актами.

Например, в российском представительстве германской компании Beck's сотрудники награждаются тем, что их переселяют на этаж выше, а наказываются переселением на этаж ниже. Офис Beck's находится в семиэтажном здании. Большинство российских работников, конечно, согласятся работать и в полуподвале - лишь бы платили деньги. Но в России уже довольно много "белых воротничков", молодых, амбициозных и со степенью MBA, да и просто честолюбивых менеджеров. Для таких работников переселение может стать вполне серьезным наказанием.

Более явное "территориальное" наказание - переселение в кабинет меньших размеров. Этот вид корпоративной "экзекуции" находит все большее применение в практике российских компаний. Директор одного из московских издательств, по его собственным словам, таким образом "поставил на место" и "направил в нужное русло энергию" двух своих сотрудников.

Также, на удивление специалистов, отечественные топ-менеджеры сейчас начинают все чаще использовать "наказание бездельем". До недавнего времени это практиковалось исключительно в государственных учреждениях. Например, в судах. Председатель суда распределяет поступающие уголовные и гражданские дела по судьям в зависимости, кто насколько загружен. Провинившемуся судье в один прекрасный момент перестают выделять дела. Он каждый день приходит на работу к положенному часу, сидит весь день в положенном месте и ничего не делает, ибо все его обязанности розданы другим судьям. И это видят все его коллеги и помощники. Аналогичным образом это происходит в коммерческих компаниях. Для профессионала перенести подобное довольно тяжело. Если он не увольняется и дожидается, когда ему вновь предоставляется работа, выполняет ее с удвоенной энергией. Ну а любителей можно заставить отжиматься или прыгать с парашютом.