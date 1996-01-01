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Соглашение о сотрудничестве подписали правительство Хабаровского края и СУЭК

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Правительство Хабаровского края и ОАО "СУЭК" заключили новое соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, которое заменит документ, подписанный в 2004 г.

Решение об этом было принято 10 марта на встрече губернатора края Виктора ИШАЕВА и генерального директора СУЭК Владимира РАШЕВСКОГО, в ходе которой также обсуждались итоги взаимодействия правительства края и компании "СУЭК" в 2004 г. В ходе совещания было отмечено, предприятия СУЭК в 2004 г. для нужд ЖКХ, социально-бытовой сферы городов и районов и обеспечения электростанций региона поставили 2,2 млн тонн угля, увеличив объем производства на 2%. При этом налоговые отчисления компании в регионе увеличились практически на треть.

Досье

Общая сумма налогов и сборов, перечисленных ургальскими угледобывающими предприятиями в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, превысила 780 млн руб., отчисления в консолидированный бюджет Хабаровского края составили 183 млн руб. В 2004 году ОАО "СУЭК" выделило на реализацию социально-экономических программ в Хабаровском крае 30 млн руб. В 2005 году компания будет финансировать социальные проекты правительства Хабаровского края в том же объеме.
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