Соглашение о сотрудничестве подписали правительство Хабаровского края и СУЭК

Правительство Хабаровского края и ОАО "СУЭК" заключили новое соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, которое заменит документ, подписанный в 2004 г.

Решение об этом было принято 10 марта на встрече губернатора края Виктора ИШАЕВА и генерального директора СУЭК Владимира РАШЕВСКОГО, в ходе которой также обсуждались итоги взаимодействия правительства края и компании "СУЭК" в 2004 г. В ходе совещания было отмечено, предприятия СУЭК в 2004 г. для нужд ЖКХ, социально-бытовой сферы городов и районов и обеспечения электростанций региона поставили 2,2 млн тонн угля, увеличив объем производства на 2%. При этом налоговые отчисления компании в регионе увеличились практически на треть.