"ВымпелКом" увеличил свою долю в "Даль Телеком Интернэшнл"

ОАО "ВымпелКом" завершило сделку по приобретению 6,45% акций ОАО "Даль Телеком Интернэшнл" ("Даль Телеком"), оказывающего услуги сотовой связи стандарта GSM и DAMPS на территории Хабаровского края, Камчатской и Амурской областей.

Увеличение доли акций произошло в целях консолидации бизнеса компанией на Дальнем Востоке. Сейчас 99,96% акций "Даль Телеком" принадлежат "ВымпелКому". Пакет акций был приобретен у ОАО "Дальневосточная компания электросвязи" за сумму, эквивалентную приблизительно 8 миллионам долларов США. 30 июня 2004 года "ВымпелКом" стал акционером "Даль Телекома" после приобретения примерно 93,51% акций.