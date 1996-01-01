На "Авесте" введена в строй новая линия

На Дальневосточном радиоэлектронном заводе "Авест" введена в строй автоматизированная производственная линия, которая позволяет изготавливать корпуса для телевизоров любого формата, а также осуществлять нанесение различных элементов дизайна. Производственную линию поставила на завод китайская компания TSL.

Это новшество позволит "Авесту" производить на своих мощностях все комплектующие телевизоров, кроме кинескопов и микроэлектроники, и максимально снизить зависимость предприятия от иностранных поставщиков. Проект положительно отразится на работе еще одного предприятия Комсомольска-на-Амуре, поскольку для изготовления телевизионных корпусов планируется задействовать на 100% термопластавтоматы Комсомольского аккумуляторного завода.

Планируется, что 25% от общероссийского объема выпускаемых телевизоров будет производиться на Дальнем Востоке "Авестом".

ДВРЗ "Авест" был создан в 1993 году в рамках конверсионной программы на Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении.