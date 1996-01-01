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"Амурметалл" модернизируется
В 2005 году на ОАО "Амурметалл" планируется выплавить 735 тыс. тонн стали, что на 16% больше уровня прошлого года, произвести 365 тыс. тонн проката, в том числе выпуск листового проката - до 150 тыс. тонн, или на 29% больше, чем в 2004 году.
"Амурметалл" для повышения эффективности и конкурентоспособности производства энергично занимается его развитием и модернизацией. В 2004 году на эти цели было направлено более 200 млн руб. инвестиций. В этом году планируется потратить на эти цели более 853,2 млн руб.
Недавно на предприятии приступили к реализации инвестиционного проекта по внедрению технологии "ковш-печь". Это новшество позволит на треть сократить время плавки металла, снизить затраты, улучшить качество выпускаемой продукции и нарастить объемы производства стали.
"Амурметалл" сейчас обеспечивает около 94% всего производства черной металлургии в Хабаровском крае. Еще недавно завод был в кризисном состоянии. Но новый собственник - управляющая компания "Сибирско-амурская сталь" - при поддержке правительства края помог предприятию встать на ноги, заняться техническим перевооружением, улучшить финансовые показатели.
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