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Автокоридору материк - Сахалин не хватает координации
Автотранспортный коридор материк - Сахалин был открыт под эгидой Хабаровской краевой ассоциации автотранспортников "Хабаровскавто" в 1999 году. Коридор показал свою жизненность и эффективность. Однако проблемы остались. На совещании автоперевозчиков и грузовладельцев, участвующих в перевозке грузов по этому маршруту, которое прошло в Хабаровске, были обсуждены пути их решения.
Как сообщил "ЗР" президент ассоциации Виктор ШПАКОВ, благодаря коридору удалось сократить сроки доставки грузов в 6 раз по сравнению с железнодорожной схемой. Теперь грузы можно привезти на машинах "от двери до двери" за 2,5-3,5 суток против 15-16 суток по железной дороге.
За прошедшее время много сделано для того, чтобы перевозка грузов автотранспортом на этом направлении стала проще и удобнее для всех участников процесса. Был создан единый диспетчерский центр, отслеживающий движение машин, выбран бригадир маршрута, открыто представительство в Ванинском порту, денежные расчеты переведены на безналичную основу, проведены переговоры о сотрудничестве с руководством Ванинского и Холмского морских портов, Сахалинского морского пароходства.
Главная проблема - координация общих действий. Она включает в себя оперативное получение информации о наличии грузов, составление графиков движения машин, поставку их под погрузку на паромах, а также своевременное оповещение о выходе паромов на линию. К настоящему времени еще не удалось добиться необходимой четкости и слаженности. К тому же ощущается давление железной дороги, имеющей приоритетное право на перевозку паромами на Сахалин.
Немало вопросов вызывает организация движения непосредственно по трассе Хабаровск - Ванино. Трасса - длинная и сложная. При поломке машин необходимо оказывать им срочную техническую помощь, а для этого нужно отладить связь, иметь под рукой у диспетчерской службы машины техпомощи.
Не удается пока отладить и противодействие криминальным группам, промышляющим разбоем на этой трассе. С одной стороны, перевод расчетов между участниками коридора на безналичные расчеты оставил дорожных рэкетиров без денег, которые раньше водители вынуждены были возить с собой, чтобы платить за транспортные расходы. Однако теперь бандиты все больше обращают внимание на груз. Полного взаимодействия с силовыми структурами, которое бы позволяло милиции немедленно реагировать на подобные посягательства, еще нет.
К числу сложных вопросов относится и несогласованная тарифная политика участников перевозочного процесса, в том числе морской администрации портов Ванино и Советская Гавань, которая вносит элемент дезорганизованности и сумятицы в работу.
По итогам совещания принято решение заключить соглашение между Хабаровской краевой ассоциацией автотранспортников и Дальневосточным УВД на транспорте. Юристу "Хабаровскавто" предложено создать Памятку о порядке действий водителей в случае предъявления требований со стороны дорожных бандитов. Ассоциации поручено усилить требования к автодорожникам по улучшению содержания дорог.
Автовладельцам рекомендовано составлять акты при получении повреждений при въезде или съезде с паромов, а портам Холмска и Ванино предусмотреть свою ответственность за состояние мостов паромной переправы. Рабочая группа ассоциации займется вопросами налаживания бесперебойной связи с машинами, идущими по трассе для четкого определения их местонахождения и оказания оперативной помощи по всем вопросам.
Напомним, что "Хабаровскавто" объединяет 220 компаний, что составляет 23,5% от общего количества лицензированного автотранспорта в крае. В составе ассоциации также морские порты и судоходные компании.
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