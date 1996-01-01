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Речники выходят из спячки
В прошлом году "Амурское пароходство" закончило навигацию с хорошими результатами. На 27% по сравнению с 2003 годом увеличены объемы перевозок грузов.
Досрочно выполнены все задания по доставке грузов в отдаленные районы в рамках северного завоза. Несмотря на убыточность пассажирских перевозок, по итогам навигации получена небольшая прибыль. В настоящий момент 22 судна класса "река-море" работают на морских трассах между портами стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
По Амуру осуществляется значительная часть грузоперевозок в регионе. В составе амурского флота находятся самоходные сухогрузы, суда класса "река-море", самоходные пассажирские и несамоходные суда. Корабли смешанного плавания круглогодично перевозят внешнеторговые грузы и товары иностранных фрахтователей. Эти суда осуществляют перевозки в порты Японии, Китая, Республики Корея, другие страны АТР.
ДосьеАкционерное общество "Амурское речное пароходство" ведет свою историю с 1854 г. - начала судоходства по реке Амур. В 1927 году управление АРП было передано из Благовещенска в Хабаровск. В настоящий момент в составе компании - четыре торговых порта в форме ЗАО, расположенных в Благовещенске, Поярково, Зее, Покровке, а также две ремонтно-эксплуатационные базы флота (РЭБ) - Хабаровская и Малышевская. Закрытое акционерное общество "Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота" является дочерним обществом открытого акционерного общества "Амурское пароходство", создано по решению общего собрания акционеров в результате выделения ремонтного бизнеса из общей структуры компании.
На подготовку к нынешней навигации было выделено 6 млн руб. на Малышевскую РЭБ флота и 20 млн руб. на Хабаровскую РЭБ флота, где на средний ремонт в этот раз поставлены на стапеля только три грузовых теплохода: СТ-527, СТ-6-38 и ОТА-823 (в прошлом году на ремонте стояли 16 судов). Все запланированные работы выполнены почти полностью. С 1 марта на подготовку флота (Хабаровский узел) к навигации 2005 года по заранее согласованным с руководством пароходства спискам вышло около 15% плавсостава - это где-то около 100 человек.
Позднее, с 21 марта по 21 апреля, на ремонтные работы выйдут еще около 500 человек. Работы по подготовке флота к этому сезону будут выполнены к 1 мая.
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