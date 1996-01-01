Лучшие из лучших

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Итоги полуфинала I краевой Премии "Компания года в Приморском крае - 2004 " и "Менеджер года в Приморском крае - 2004", учрежденные ИК "Золотой Рог" при поддержке администрации края, вызвали достаточно большой ажиотаж в бизнес-среде Приморья.
Как уже сообщал "ЗР", при определении финалистов Премии параллельно проходили два вида голосования: закрытое -членов специально созданного Экспертного совета, состоящего из наиболее авторитетных представителей общественности, органов власти и специалистов в области экономики и управления, и открытого - читателей газеты "Золотой Рог" и посетителей веб-сайта Премии (www.premia.zrpress.ru).
Понятно, что ставить знак равенства между этими двумя категориями никто не стал. Эксперты, бесспорно, гораздо лучше разбираются в особенностях приморской экономики. В их распоряжении находится куда больше информации о конкретных результатах, которых удалось достигнуть тем или иным компаниям и менеджерам в минувшем году. Однако и здесь не все так однозначно. Специфика Премии такова, что без общественного признания финалистов и победителей резко девальвируется ее ценность.
Лишь общественное признание позволит достичь двух главных целей Премии. С одной стороны, наградить действительно лучших представителей бизнес-сообщества, а с другой - эффективно бороться с вновь усиливающимися в последнее время представлениями о том, что бизнесмен в обязательном порядке - вор, мошенник или, в крайнем случае, злостный неплательщик налогов, и сделать общепризнанным другой тезис: о том, что успешный бизнес - это действительно самое ценное, что у нас есть.
Более того, говоря о том, что объективность экспертного мнения намного выше, чем отрытого голосования, необходимо понимать одну вещь: максимальную объективность могут дать лишь чисто формальные показатели, ранжированные по определенным принципам, то есть рейтинги. Однако рейтинги и Премия - это две большие разницы.
Специально для рейтингов есть другой успешно работающий на протяжении последних трех лет проект ИК "Золотой Рог" - аналитический сборник "100 крупнейших компаний Дальнего Востока". Там бал действительно правят чисто формальные показатели, а во главу угла поставлены те самые корпоративные рейтинги.
Именно поэтому положением о Премии предусмотрена, по нашему мнению, оптимальная формула определения победителей. Голоса членов Экспертного совета и результаты открытого голосования, естественно, будут учитываться раздельно, а уже затем после ранжирования претендентов в каждой из двух категорий по лучшей сумме мест определяются победители.
Впрочем, как показала практика, никаких кардинальных различий между мнениями экспертов и результатами открытого голосования не оказалось. Отличия, бесспорно, есть, однако они, скорее, отражают главную особенность любой проходящей в первый раз Премии.
Не секрет, что при выявлении победителей первых Премий достаточно часто отмечаются результаты деятельности не за конкретный период времени (в нашем случае это год), а, скажем так, по совокупности заслуг. То есть отмечаются претенденты, достигшие каких-то значимых результатов за последние три, пять, а то и десять лет. Отчасти это действительно правильно - не ценить историю, пусть, может быть, не столь далекую, нельзя.
Однако оргкомитету Премии было очень приятно, что в нашем случае никаких перехлестов в пользу "бережного отношения к истории" замечено не было и в финал вышли действительно "герои нашего времени".
Кстати, возвращаясь к раздельному учету мнений членов Экспертного совета и результатов открытого голосования, нельзя не заметить еще одну деталь. По странному стечению обстоятельств, четверка финалистов в номинации "Компания года в Приморском крае - 2004" (НТК, ДВМП, "Дальсвязь" и ПМП) практически один к одному повторяет четверку лидеров в экспертном голосовании, а в номинации "Менеджер года в Приморском крае - 2004" наблюдается прямо противоположная ситуация. Здесь в финал Премии вышли компании, которые заняли первые места в отрытом голосовании: Борис ПОСТОВАЛОВ (генеральный директор группы компаний "В-Лазер"), Михаил РОБКАНОВ (президент ВМТП), Анатолий ЕРМАКОВ (генеральный директор "Примтелефона") и Евгений АМБРОСОВ (генеральный директор ДВМП).
Все эти совпадения вполне можно подвести под определенную логику. Эксперты, как люди знающие и владеющие эксклюзивной информацией, оказались более последовательными в определении финалистов в изначально более объективной номинации "Компания года", тогда как открытое голосование - в более субъективной "Менеджер года", которая показывает заслуги конкретных людей в достижении тех или иных результатов.
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