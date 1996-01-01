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Экологи ответили вице-губернатору
"Обвинения в адрес экологов в том, что, защищая природу, они "льют воду на мельницу иностранного империализма" - явление не новое. Чиновник, не без гордости утверждающий, что он - государственный человек и потому отстаивает во всем линию и позицию государства, мог бы узнать, сколько платежей за насилие над природой получает краевой бюджет и на что эти деньги должны расходоваться.
Мог бы узнать, что несколько лет экологи Приморья бьются, требуя от администрации, чтобы десятки миллионов рублей из бюджетного экологического фонда шли, как того требует закон, на экологическую пропаганду и в том числе просвещение экологически малограмотных чиновников.
Вместо этого целевые средства продолжают тратиться на разорение природы в рамках безумных проектов, стратегий и программ, которые путем хитрых подтасовок и противозаконных методов внедряются на территории края вопреки мнению и воле граждан. На охрану природы край не направляет почти ничего: единственный природный парк Хасанский четыре года был лишен предусмотренных бюджетом средств, растащенных группой ловких чиновников, и в конце концов обречен администрацией на ликвидацию. Только поэтому многие экологические организации вынуждены прибегать к средствам международных и зарубежных фондов.
Обращает на себя внимание и откровенная отстраненность вице-губернатора Виктора ГОРЧАКОВА от заботы о состоянии среды обитания приморцев. Для него это забота других, не симпатичных ему экологов. Он ведь недаром говорит: "Я понимаю их беспокойство". Заметим: понимаю, но не разделяю, как будто закон, обязывающий сохранять природу, написан только для простых людей.
Насчет провоцирования экологов против нефтепровода: честно говоря, есть и у нас такие сведения. И мы даже догадываемся, кто и откуда может иметь ТАКОЕ финансирование (нам, кстати, оно и не снилось). Но у нас, как и у коррумпированных милиционеров и прокуроров, имеется своя корпоративная солидарность, хотя и в нашем сообществе есть свои патриции и плебеи, свои генералы и диссиденты, свои подвижники и подонки. Был грант ИСАРу и "Зеленому Кресту" от партнерской американской программы по анализу и пропаганде экологических аспектов создания нефтепровода, но, мне кажется, это не имеет никакого отношения к тому, о чем сказал в интервью "ЗР" уважаемый Виктор Васильевич.
Маленькое замечание насчет леопарда. Горчаков говорит: "Ну, спугнут его, и он уйдет подальше, в глушь". Хорошо бы вице-губернатору иногда поглядывать на карту. "Глушь и подальше" для Перевозной означает сначала места массовых нелегальных рубок на Борисовском плато, а дальше - только Китай, где этих леопардов отстреляют в первые часы после перехода границы. В этом-то, а не в мифических рабочих местах, которых не было для местных нигде: ни на Балтике, ни на Черном море, - реальная суть проблемы, которую ни нефтепровод, ни нефтепирс никогда не решит, пока не придут к власти грамотные и неравнодушные к судьбам граждан люди".
Письмо в "ЗР", а также обращение в адрес правительства, администрации Приморского края, полпреда ДВФО, "Транснефти" и др. подписали представители десяти экологических организаций региона.
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