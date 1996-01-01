Все дело в сборах?

Вокруг конечной точки нефтепровода Тайшет - Перевозная продолжают ломать копья. Есть свой взгляд на эту проблему и у председателя совета директоров компании "Prisco" Александра КИРИЛИЧЕВА, представляющего интересы крупнейшего на Дальнем Востоке морского перевозчика нефти.

По его мнению, стратегическое значение трубопровода действительно переоценить невозможно. Реализация этого решения будет способствовать объединению России, развитию окраин и установлению серьезных контактов с перспективными соседями из стран АТР.

- Где лучше расположить терминал? Главный аргумент, который следует учесть при выборе места, - безопасность. Вывоз нефти будет осуществляться судами дедвейтом не менее 100 тыс. тонн, в том числе и 300-тысячниками. В ПМП компании рассматривали эти вопросы еще в 2001 году, крупное совещание было проведено в 2003 году. Приоритет уже и тогда был отдан Приморью. Наиболее подходящим местом выхода нефтепровода специалисты назвали бухту Владимир на севере края, там, где раньше базировался подводный флот. Здесь не только хорошие глубины, но и значительная территория, на которой можно разместить нефтебазу, поскольку для такого терминала требуется емкостный парк минимум на 600 тыс. тонн.

Второй называлась бухта Находка, район Восточного порта, и по экологической безопасности, и по возможностям территории. Третья - Перевозная и Ванино. Чем не устроила спецов Перевозная? Во-первых, бухта мелководная, и терминал нужно будет выносить минимум на милю от берега. Танкер 300-тысячник с осадкой до 24 метров сложно поставить к такому терминалу, то есть транспортировка нефти будет ограничена 100-, 150-тысячниками. К тому же экологи не зря опасаются за безопасность окружающей среды. Помимо всего прочего, танкер-стотысячник привозит минимум сто тонн балласта, который будет выливаться в бухту при загрузке. Что содержится в этой воде?

Что касается Ванино, то это - порт замерзающий, но, с другой стороны, для российских судовладельцев этот вариант выгоден, поскольку Россия имеет большой танкерный флот ледового класса. Его строит и Приморское морское пароходство, и Совкомфлот, и Новороссийское. У Японии, Кореи и Китая пока такого флота нет. К тому же в Ванино трубопровод короче, и его строительство, как предполагают, обойдется дешевле на $ 2 млрд.

По сути, вопрос "какие силы могут повлиять на место расположения будущего терминала?", пока не теряет своей актуальности. "А сила только одна, - считает Александр Кириличев. - Сегодня нужно опасаться того, что на первый план выходит даже не политический, а коммерческий интерес определенных групп лиц. Приезд г-на РУКШИ в Приморье и его заявление: только Перевозная - это готовое решение группы лиц. В первую очередь считаю: здесь играет роль такой фактор, как портовые сборы, которые, к сожалению, не контролируются государством. А суммы изрядные. Так, портовые сборы с одного танкера дедвейтом 100 тыс. тонн составляют до $ 50 тыс. за один заход. Производительность терминала - 80 млн тонн в год, значит, на нем будут грузиться минимум три парохода в сутки. При этом портовые сборы составят порядка $ 150 тыс. В год - до $ 60 млн".

Как считает руководитель, представляющий интересы морских перевозчиков, решив этот вопрос, государство избавится от лоббирования интересов определенных групп в ущерб делу. Как и второй - имущественный вопрос. По мнению Александра Кириличева, построенный терминал должен быть государственным и вся стоимость переработки нефти на нем должна перечисляться в госбюджет.