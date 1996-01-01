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Китайский лесовопрос
С 1 января 2006 г. будут введены новые жесткие международные стандарты фитосанитарных норм по перевозке лесоматериалов. Число ограничений настолько велико, что российские поставщики вряд ли смогут выполнить все. Одно из них такое, например, - круглый лес внутри ствола должен прогреваться до 56 градусов. Нововведения не касаются только клея, бумаги и тех материалов, что уже прошли обработку.
Для приморских экспортеров леса тогда наступит не самая лучшая эпоха, заявил директор Приморского филиала ФГУ "Роскарантин" Игорь ЮРЛОВ на состоявшемся 4 февраля в Уссурийской таможне совещании. Все зависит от КНР, главного импортера вывозимого из Приморья леса. Сейчас в Китай уходит 47% экспортируемых приморских лесных богатств. Однако ввоз может быть резко ограничен.
1 марта 2005 г. стандарты начали действовать в странах Евросоюза, а с 1 января 2006 г. к ним должен присоединиться и Китай. Россия пока не присоединилась к новым нормам, но обязана будет выполнять требования стран-импортеров, перешедших на этот стандарт. Им будет предоставлено право либо возвращать лес в ту страну, откуда он был привезен, либо проводить обработку леса за счет поставщика.
Вопрос - откажется ли Китай от российского леса в условиях, когда он в нем весьма заинтересован? По словам координатора лесной программы Дальневосточного филиала Всемирного Фонда Дикой природы Дениса СМИРНОВА, в 2010 г. дефицит круглого леса в Китае, Японии и Республике Корея составит 45,2 млн кубометров. Начиная с 1998 г. экспорт древесины в Китай из России и стран Индокитая вырос в 7 раз. Произошло это после введения ограничений на вырубку лесов в Северо-Восточном Китае и провинции Внутренняя Монголия, запрещения рубок в бассейне реки Янцзы.
Именно Китай, по словам начальника управления лесным комплексом краевой администрации Павла КОРЧАГИНА, фактически диктует условия приморским экспортерам леса.
Сейчас лес экспортируют более 100 предприятий края. Только через Уссурийскую таможню в 2004 г. было экспортировано 1117 тыс. кубометров леса. Каждые сутки на железной дороге отгружалось по 60 вагонов лесных грузов, на экспорт в основном отправлялся круглый необработанный лес. Его было вывезено 76% от всех лесных грузов, 12% составили пиломатериалы, 3% - щепа и 9% - слоисто-клеевой лес. Упор сделан не на обработку леса. Хотя экспорт именно слоисто-клеевого леса и пиломатериалов дает наибольшее количество налоговых поступлений и доходов предприятиям.
Заготовители добывали не только породы, разрешенные к вырубкам, в частности, ясень, лиственницу, дуб, но и охраняемые законом бархат и орех. Массовая заготовка качественного леса практически привела к полному истощению запасов. Начиная с середины 90-х Приморье стало терять до $ 20 с кубометра леса, и его цена по-прежнему продолжает снижаться. Принятие Китаем международного стандарта по фитосанитарному контролю как нельзя более кстати. Если КНР будет твердо придерживаться этих норм, экспорт леса из России и Приморья, в частности, станет более цивилизованным .
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