Ловушки для процесса

- Формализация даст нам возможность сделать бизнес более прозрачным!

- А зарабатывать Вы больше станете? (из диалога Заказчика и Консультанта)

Мода существует не только на одежду или парфюм. Мир бизнеса также подвержен влиянию переменчивой моды. Например, еще вчера все бизнесмены увлеченно разрабатывали стратегию и миссию своих компаний, а сегодня все как один стали описывать бизнес-процессы, стараясь тем самым оптимизировать свое дело.

Безусловно, описание бизнес-процессов дает прозрачность, которая необходима для проведения изменений деятельности компании без потери контроля над бизнесом. Однако, приступая, например, к реинжинирингу бизнес-процессов, стоит помнить о тех ловушках, которые подстерегают руководителя на этом пути. О них в интервью "ЗР" рассказал приморский бизнес-консультант Игорь БАЛАКЕРСКИЙ.

Ловушка № 1

Конкурентное давление сегодня существует во всех отраслях бизнеса. В один прекрасный момент руководитель понимает, что нужно что-то менять. И, посмотрев на опыт своих коллег, заявляет своим подчиненным: "Нам надо описать бизнес-процессы для того, чтобы регламентировать и формализовать нашу деятельность. Жизнь впереди большая, мы сейчас все формализуем, поставим на рельсы, и дальше эта машина будет непрерывно двигаться, принося постоянный доход без нашего пристального внимания".

Но именно в таком подходе и заключается ошибка. Бизнес-процессами нужно заниматься непрерывно. Потому что процессы имеют особенность изменяться, так как меняется конкурентная среда, уровень квалификации персонала, меняются рынки, в конце концов, сами по себе процессы имеют тенденцию к ухудшению своих основных показателей. С процессами нужно работать постоянно, но именно это наши компании пока не умеют. Большинство руководителей воспринимает работу с бизнес-процессами как разовое мероприятие, которое можно сделать один раз в жизни компании, а потом оно постоянно будет давать плоды. Но на деле так не бывает.

Ловушка № 2

Вторая ловушка выглядит примерно так. Компания вполне осознанно занимается регламентацией, старается применить инструменты бизнес-процессов для повышения эффективности бизнеса. Но само по себе описание не решает проблему бизнеса как такового. И получается, что процессы регламентировали, затратив на это неимоверное количество усилий, а в самом бизнесе ничего не изменилось.

Как правило, на это есть две причины. Первая заключается в том, что, пока процессы описывали, они "убежали" вперед. Вторую причину нужно искать в мотивации самой процедуры непрерывного процессного совершенствования, или реинжиниринга бизнес-процессов. Ведь не любую компанию можно подвергнуть этой процедуре. Есть определенные требования к бизнесу, при наличии которых и можно подступаться к этому бизнесу на основе управления бизнес-процессами. Прежде чем заняться описанием бизнес-процесса, нужно определить статистику процесса (устойчивый или неустойчивый, управляемый или неуправляемый). И только потом уже можно ставить задачу процессного управления.

Ловушка № 3

Я знаю не одну компанию, где увлеченно занимаются регламентацией процессов при помощи программных средств (BPWin, ARIS и т.д.). Эти средства столь мощны, что позволяют расчленить организацию пооперационно, чуть ли до элемента трудового движения. Консультанты очень любят предлагать такие услуги, потому что это достаточно объемно, ресурсоёмко. Действительно, в процессе такого моделирования компания узнает о себе массу нового.

Вообще-то практика детальной регламентации на основе бизнес-процессов начала применяться, в первую очередь, в крупных (например, нефтяных) компаниях, где новые собственники "пробивали" вертикаль власти, и в том числе через это моделирование совершался перехват управления. Вот там эти мощные программные средства были востребованы, потому что они позволяли за очень короткий срок перехватить управление. Но в большинстве компаний сегодня наиболее актуален вопрос не перехвата власти, а эффективности. А для решения вопроса эффективности не нужно моделировать всё и вся, а нужно выделить лишь несколько ключевых операционных процессов, которые держат на себе стратегию. Когда это сделано, компания начинает работать не просто хорошо, а очень хорошо. Отсекается все лишнее, компания концентрируется именно на тех операциях, на тех действиях, которые приносят доход. И компания начинает не просто декларировать свои ценности, своими повседневными действиями она подтверждает стратегические намерения. То есть процесс держит на себе идеологию, стратегию компании. Причем не на словах, а в постоянной операционной деятельности.

Ловушка № 4

Четвертая ловушка - одна из самых распространенных в современных компаниях. И ее я бы назвал ловушкой автоматизации. Заключается она в том, что компания покупает ERP - программные средства. В каждой из таких информационных систем сосредоточен средний промышленный опыт запада. С одной стороны, мы очень быстро получаем передовой опыт запада, но с другой - получаем усредненный шаблонный взгляд на компанию.

На мой взгляд, подход должен быть другой: сначала необходимо сформулировать стратегию и модель бизнеса, в ключевых моментах описать ее, а потом уже можно автоматизировать ее разными способами. И не надо автоматизировать все и вся, особенно учитывая тот факт, что все это вещи достаточно дорогостоящие. Необдуманная автоматизация, которая идет вразрез с идеей, заложенной в основу бизнеса, - одна из самых распространенных проблем на сегодняшний день.

Но даже если все вышеперечисленные ловушки удалось благополучно обойти, прежде чем приступать к реинжинирингу бизнес-процессов или постановке управления на основе процессов, я бы рекомендовал обратить внимание на следующие вещи.

Мы очень подвержены влиянию моды. И я знаю большое количество приморских компаний, которые занимались описанием бизнес-процессов, приглашали для этого московских консультантов, тратили на это огромные бюджеты. Но когда я задаю вопрос о том, что же после этого изменилось, руководители говорят: "Мы стали лучше понимать свой бизнес". "А зарабатывать вы больше стали? Доходность, рентабельность, финансовые показатели - они явно изменились к лучшему? Процессы стали устойчивее, доходнее?", - спрашиваю я в этом случае. И самое обидное, что ответа на эти вопросы чаще всего не получаешь. Из чего можно сделать вывод, что зачастую увлечение описанием процессов дает нулевой для компании результат. Более того, процессы часто описываются в разрыве от стратегической позиции компании.

У меня несколько иное мнение по этому поводу. Во-первых, не надо заниматься всеми процессами, есть ограниченное число ключевых процессов, которые поддерживают основные факторы успеха компании, а они, в свою очередь держат стратегию. И если выстроить всю эту цепочку - видение, миссия, стратегия, операционные действия, ключевые процессы и проверить эту цепочку на работоспособность, то компания сделает рывок вперед. И для этого вовсе не обязательно описывать все процессы подряд. Я считаю, что главное - увидеть модель организации, то есть совокупность тех ключевых процессов, которые эту модель держат. И подход к каждой компании должен быть индивидуальным.

Еще один важный момент заключается в том, чтобы не посадить компанию на так называемую консалтинговую иглу. То есть консультант должен подготовить такой проект, при реализации которого он будет не нужен после освоения методики, и не нужно будет продлевать консалтинговый контракт до бесконечности. Ведь компания, как любил говорить доктор ДЕМИНГ, и без нас будет хорошо делать свою работу. Единственное, чего компания делать не может, - это развиваться. Для этого ей необходим сторонний взгляд. Вот в этот момент консультанты и нужны.