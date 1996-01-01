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Опыт Аляски пригодится и Приморью

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В течение 10 дней представители кредитных кооперативов Приморья обучались у своих американских коллег в штате Аляска. Об этом сообщила председатель ассоциации кредитных кооперативов Приморья Ирина ЧАЙКА на пресс-конференции, посвященной итогам пребывания приморских специалистов за океаном.

По ее словам, делегация убедилась, что в развитых странах кредитные кооперативы составляют достойную конкуренцию банковским структурам. "У них совершенно по-другому подходят к деятельности кредитных союзов. Большинство кредитов направлено на финансирование субъектов малого бизнеса. Причем сумма кредита, выдаваемого их организациями, сопоставима с займами наших российских банков. Так, во время нашего визита мы стали свидетелями, когда одной американской предпринимательнице кооператив выдал кредит на сумму более полумиллиона долларов", - рассказывает Ирина Чайка.

Между тем участники делегации утверждают, что местным кооперативам до таких активов далеко. По их мнению, пока федеральный закон ограничивает количество пайщиков 2000 человек, снизить процентную ставку достаточно проблематично. "Если у них кредитные кооперативы дают деньги под 8-10% годовых, то у местных союзов менее 30% не бывает", - утверждает И. Чайка.

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