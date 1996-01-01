Клонирование успеха

Если совместить тенденции, связанные с развитием экономики в нашей стране с большим желанием людей начать собственное дело, то можно говорить о том, что рынок франчайзинга в России стоит на пороге мощного подъема. Возможностям российско-американского партнерства в этой области был посвящен "круглый стол", организованный на прошлой неделе представительством министерства торговли США в генконсульстве США во Владивостоке.

Для участия в дискуссии были приглашены топ-менеджеры ресторанного агентства "Анонс", ресторанной сети "Мауро Джанванни" и кафе "Баскин Роббинс", гостиниц "Экватор" и "Гавань", агентства "Приморье", ДВ консалтингового центра "Партнер", компаний "Норита", "Арктотис" и "Интерьер-плюс", школы "Гармония", представляющие те виды бизнеса, в которых как раз наиболее развит франчайзинг в США.

Консул по политико-экономическим вопросам Рэндал ХЬЮСТОН отметил, что "проникновение иностранных франшиз в регионы России способствует улучшению туристической инфраструктуры и повышению их инвестиционной привлекательности", ведь известные бренды, пришедшие на территорию, как бы "сигналят", что риски проверены.

Затем эксперт торгпредства США во Владивостоке Елена БОРОДИНА рассказала об американских франчайзинговых проектах, уже работающих в России и заинтересованных в выходе на новые рынки.

Смысл франчайзинга в том, что можно, заплатив определенную сумму, купить себе готовую, отлаженную схему бизнеса и раскрученную торговую марку. Не надо ломать голову, как бы получше все устроить: все придумано и отработано до мелочей.

Сейчас в мире наиболее динамично развивается франчайзинг в сфере фитнеса и контроля веса, общественного питания, обучение и консалтинг в области информационных технологий, всевозможные детские программы (образование, магазины, отдельные меню) и программы, направленные на обслуживание пожилых людей.

По мнению экспертов, ситуация очень перспективна на предмет прихода американских франшиз в сфере общественного питания в Россию. В США, кроме McDonalds, есть не менее известные сети, идущие в Россию (Subway, Papa John's, T.G.I.Friday's, Yum Brands (Taco Bell, Pizza Hut, KFC) и т.д.) Пришли к нам американские франшизы и в других сферах деятельности: FasTracKinds (программа развития и обучения школьников); Crestcom (обучение менеджеров); СHEM-DRY (технологии чистки ковров, мебели и покрытий); World Gym и Gold's Gim -спортивные центры. Пока для них наиболее притягательными оказались Москва и Санкт-Петербург, что, в общем, понятно: населения в каждой из наших многомиллионных столиц - больше, чем на всем Дальнем Востоке.

Тем не менее, считает Елена Бородина, есть шанс стать франчайзи в какой-то из этих сфер и у приморцев. Надо только хорошо все продумать и подсчитать плюсы и минусы. Как и в случае с открытием своего бизнеса, необходимо оценить преимущества и слабые стороны выбранной концепции бизнеса и торговой марки. Хорошая франшиза и стоит недешево, так что следует подумать о скорости окупаемости. Но в первую очередь стоит подумать, а что может быть востребовано в данный момент на местном рынке? А есть ли здесь конкуренты? Готов ли франчайзор обучить вас всему, что знает сам, а не только "слупить" с вас деньги, а дальше: сами на своих ошибках учитесь?

Примерно так получилось у владельцев кафе "Баскин Роббинс", которое открылось во Владивостоке примерно год назад. Кстати, именно эта американская франшиза пришла в Россию одной из первых (в столице построена фабрика фирменного мороженого "Баскин Роббинс"). Владивостокцы приобрели ее у "мастер франчайзи" в Москве с правом распространения на Дальний Восток: за 5 лет нужно создать сеть из 16 точек продажи мороженого. По словам директора кафе Светланы АБДУЛЛАЕВОЙ, москвичи поставили оборудование для кафе и практически закончили на этом обучение и методическую помощь. Учиться планировать объемы поставок мороженого и другим тонкостям бизнеса пришлось методом проб и ошибок. А обещанных договором 140 сортов мороженого за год сотрудничества не поступало... ни разу! И договор составлен так, что претензий не предъявишь: наши права - ваши обязанности.

Одна из проблем - в российском законодательстве понятие "франчайзинг" до сих пор юридически не закреплено (договор франчайзинга необходимо регистрировать в патентном ведомстве и регистрационной палате), и это также накладывает ограничения на его распространение в России.

Но процесс, как говорится, пошел, и региональному бизнесу надо только проявить активность. В помощь им могут послужить такие ресурсы, предоставляемые в торгпредствах США, как поиск партнеров, программа стажировок менеджеров (SABIT), гарантии и кредиты американским партнерам со стороны OPIC, долгосрочные кредитные гарантии EXIM Bank, лизинг оборудования и др.

А желающим подробнее познакомиться с американским и международным (порядка 40 иностранных участников) франчайзингом организаторы "круглого стола" предложили побывать на международной выставке в Вашингтоне, где будет представлен широкий выбор франшиз.