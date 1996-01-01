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"Приморский ГОК" добавит капитала
В апреле состоится собрание акционеров ОАО "Приморский ГОК", главным вопросом повестки дня которого станет увеличение уставного капитала компании. По словам председателя совета директоров ГОКа Ивана ШЕПЕТЫ, собранию будет предложено проголосовать за повышение уставного капитала на 41 млн руб. - со 175 млн до 216 млн руб. Источником его пополнения станет дополнительный капитал компании.
Напомним, что в феврале состоялось внеочередное собрание акционеров дочерней компании Приморского ГОКа - ОАО "ГРК АИР", на котором также рассматривался вопрос повышения уставного капитала. По решению собрания уставный капитал ГРК "АИР" вырастет с 40 млн руб. до 120 млн руб. Источником его пополнения станет чистая прибыль компании.
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