Труба экологии?

В эти дни завершается реорганизация заповедников, которые находятся в ведении Дальневосточного отделения Российской Академии наук (ДВО РАН). Как считают специалисты, это должно пойти во благо природоохранным территориям. Но у руководителей заповедников масса других проблем. Это, само собой, браконьерство, а в случае с морским заповедником, еще и будущий нефтепровод... В общем, вопросов хватает.

За комментариями "ЗР" обратился к директору Дальневосточного морского природного государственного биосферного заповедника Андрею МАЛЮТИНУ. Вот что он рассказал:

- Согласно Закону "Об особо охраняемых природных территориях" заповедники должны быть юридическими лицами. Несколько заповедников в системе Российской Академии наук не были самостоятельными единицами, а находились в ведении академических институтов. В конце концов, было принято решение на уровне Москвы о том, что надо придать самостоятельный юридический статус этим заповедникам. И теперь мы находимся в состоянии реструктуризации. То есть все заповедники выделяются из институтов, в которых они находятся: морской заповедник - из состава Института биологии моря, "Кедровая падь" и Уссурийский заповедник - из Биолого-почвенного института.

Досье Из 100 заповедников России 95 подчиняются Министерству природных ресурсов. В ведении Российской Академии наук находятся 4 заповедника. Три из них расположены в Приморье. Четвертый - Ильменский - относится к Уральскому отделению Академии наук. И еще один заповедник ("Галичья гора") подчиняется Министерству образования.

- Андрей Николаевич, речь идет и о финансовой самостоятельности?

- Да. Мы будем иметь свой бюджет, свою научную программу. К сожалению, на сегодняшний день заниматься финансовым планированием я не могу. А после реструктуризации это будет возможно. Мы окажемся собственниками своих интересов, своих денег, своих планов... Сможем планировать свою деятельность, скажем, на год.

Мы, разумеется, будем иметь так же, как и раньше, бюджетное финансирование. Сегодня доля государственных денег - 75-80%. Вторая финансовая составляющая - внебюджетные деньги. Это и средства от грантов, которые мы периодически получаем, выполняя различные работы. Это и спонсорские деньги. И средства, которые мы можем зарабатывать сами, развивая экологический туризм: у нас есть прекрасная база на о. Попов, возможности для дайвинга (ныряние с аквалангом)...

- Кстати, об экотуризме... Не отпугнет ли отдыхающих, в том числе и ваших гостей, нефтепровод, который все-таки придет в Перевозную? Это совсем рядом с акваторией морского заповедника. И как это отразится на экологии?

- Если в Перевозной будет построен порт, тем более нефтеперерабатывающий завод, то мы окажемся в непосредственной близости от потенциального разлива нефти. Наверное, нас будут "смазывать" деньгами. А мы будем счастливы: у нас будут лодки, моторы, другое снаряжение для научных работ... Но тут возникает вторая сторона медали. Угроза от разлива нефти настолько серьезная, что деньги, которые мы можем получить, должны быть на втором плане.

Недавно в администрации края проводились общественные слушания по нефтепроводу. В самом начале нам показали фильм, который рассказывал о том, как специалисты будут справляться с разливами нефти. Значит, априори "Транснефть" считает, что разливы будут. То есть совершенно очевидно, что мы столкнемся с экологической катастрофой. Не сегодня, так завтра.

В случае прихода трубы в Перевозную, будет сложная ситуация с проходом танкеров к причалу. Понятно, что они будут обходить заповедник, но в случае аварии нефтью будет залит весь Хасанский район. Вся территория шикарных пляжей, куда ездят отдыхать люди из Хабаровского края, Амурской области, Якутии.

- На туристическом будущем района можно будет поставить крест?

- Да. При любом, даже плановом, разливе нефти будет убита единственная рекреационная территория в Приморском крае, которая обеспечивает весь Дальний Восток.

Некоторые должностные лица высказываются вроде того, что экологи получили какие-то деньги, чтобы "задробить" трубу. На самом деле экологи и ученые говорят, что труба должна быть выведена в другое место. Например, в Находку, в Чажму... 90% экологов считают, что проект выгоден, правилен и т. д. Вопрос лишь в том, куда выйдет труба. Не более.

- Нефтепровод - это долгосрочный проект, труба придет еще не скоро. Что происходит в морском заповеднике сейчас?

Сообщения из заповедника напоминают фронтовые сводки.

Судя потому, что не так давно там без вести пропали начальник охраны заповедника и двое омоновцев, обстановка довольно напряженная. Людей нашли?

- По факту исчезновения было заведено уголовное дело. Но уже сейчас можно сказать, что люди не просто пропали - они были убиты. Следствие работает именно в этом направлении. Ситуация в заповеднике сейчас очень тяжелая: приходят краболовные суда, ставят порядки и начинают выгребать краба из нашей акватории. Гоняться за ними на лодке нельзя - как показала практика, этот метод не эффективен, более того, судя по уголовному делу, он заканчивается трагедией.

Поэтому мы приняли решение чистить заповедник от браконьерских крабовых ловушек. Мы провели две операции, но тут возникла интересная история. Когда мы в третий раз вышли на очистку заповедника, появился пограничный катер, где находились сотрудники Приморской государственной морской инспекции (ПГМИ), которая работает в структуре погранвойск. Эти люди попытались уличить нас же в браконьерстве! Абсурд!

Дошло до серьезного конфликта. Я хотел бы назвать людей, которые форсируют эти события. Это заместитель начальника ПГМИ Владимир РОЖАНСКИЙ, а заметил, по-видимому, стоит начальник береговой охраны Приморского погрануправления контр-адмирал Александр ИВАНКОВ. В нашем распоряжении полный пакет всех разрешительных бумаг, тем не менее, нас пытаются обвинить в браконьерстве. Почему-то пограничники проявляют нездоровый интерес к нашей акватории именно в тот момент, когда мы начали активно бороться с краболовами... Как говорил один известный персонаж, это ж-ж-ж неспроста. Хочу заверить названных товарищей, что мы будем и впредь продолжать поднимать браконьерские порядки.