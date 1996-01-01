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Как хабаровчанки становятся бизнес-леди
Накануне праздника 8 Марта корреспондент газеты "ЗР" встретился с директором ООО "Бизнес-центр "НИКА" (Хабаровск) Натальей СУСЛОВОЙ и попросил ее рассказать о компании, своем пути в бизнесе, планах на будущее.
"Прежде я работала главным бухгалтером в страховой компании. Затем решила открыть свое дело. Известно, что одного желания успешно реализовать себя в бизнесе - мало. Экономическое образование, солидный стаж работы в коммерческих фирмах (торговых, строительных, страховых) помогли мне на практике осуществить свою давнюю мечту.
Накопленный опыт, приобретенная репутация и связи в деловом мире города - мой багаж, который я использовала при создании консультационного центра, призванного помочь как начинающим, так и опытным предпринимателям. В прошлом году весной в краевом центре я зарегистрировала многопрофильный бизнес-центр "НИКА".
Наша компания еще сравнительно молодая: в первых числах марта этого года ей исполняется ровно один год. Мы занимаемся регистрацией обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, бухгалтерским обслуживанием ООО и ИП, оказываем консультации по вопросам налогообложения. Сегодня в команде специалистов компании - 9 сотрудников. Это экономисты, юристы, бухгалтеры, программисты и аудиторы. Коллектив женский. Сейчас на стажировке (оплачиваемой) у нас находятся две студенки-практикантки из Академии экономики и права (Хабаровск). В перспективе за ними будут закреплены рабочие места.
Начинали мы с обслуживания 5-ти предприятий и частных предпринимателей, в настоящий момент у нас в активе 38 компаний и ИП. Чтобы быть ближе к клиентам и оперативно решать все вопросы, планируем расширять бизнес и обустроить в каждом городском районе дальневосточной столицы мини-офис. Следом открыть представительства компании в городах Хабаровского края, а с 1 января следующего года в полном объеме оказывать аудиторские услуги.
Планов много. Чтобы осуществить их, нужен не только опыт, нужны знания. Сейчас по вечерам я занимаюсь на курсах повышения квалификации по линии президентской программы подготовки управленческих кадров руководителей среднего и высшего звена. Программа рассчитана на год (до 31 мая). Надеюсь с ее помощью расширить свой кругозор, освоить тонкости ведения бизнеса в современных условиях. С подачи координаторов программы недавно меня выбрали председателем (на общественных началах) комиссии по защите дипломов на кафедре экономики Академии экономики и права. А на днях я стала полноправным членом краевого "Союза деловых женщин". Скучать некогда. Думаю, самое интересное - еще впереди".
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