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Краевой пакет "Дальавиа" улетит в частные руки
В первую очередь речь идет о продаже хабаровского газопровода и доли краевой собственности в компании "Дальавиа". Об этом на пресс-конференции в Хабаровске сообщил губернатор Виктор ИШАЕВ.
По его словам, сейчас идет подготовительная работа. Уже есть и потенциальные клиенты. В частности, по "Дальавиа" выразили заинтересованность "Русский уголь", "Группа Альянс". Прозвучавшие на пресс-конференции опасения, что газопровод собираются купить китайцы, В. Ишаев отмел сразу.
- Китайцы его не получат, - подчеркнул он. - Мы выбираем таких инвесторов, которые будут не только "стричь купоны", но прежде всего вкладывать средства в развитие бизнеса. Также они будут нести серьезную социальную нагрузку. При этом вопросы экономической безопасности страны являются приоритетными.
- У нас есть положительный опыт продажи краевой собственности, - сказал В. Ишаев. - В частности, проданы пакеты акций компаний "Ургалуголь", "Амурметалл", ряда других. Туда пришли серьезные инвесторы, вложили деньги в модернизацию производства, наладили современный менеджмент. Дело пошло. Как результат - объем инвестиций в экономику Хабаровского края в прошлом году составил порядка 5 млрд руб. В этом году планируется привлечь инвестиций на 5-7% больше.
Губернатор отметил напряженность бюджетных обязательств нынешнего года, связанную с реализацией закона о монетизации. По его словам, непродуманность и скороспелость закона привела к тому, что затраты бюджета выросли в 2,5 раза, а общее количество проблем - в десятки.
- Авторы закона просто не представляли, во что ввязались, - заявил В. Ишаев, - и сейчас не понимают, что происходит. ЗУРАБОВ объявил, что в край поступило лекарственных препаратов на 55 млн руб., а реальное поступление составляет всего 7,5 млн руб.
В. Ишаев принял участие в заседании президиума Госсовета, которое прошло в Жуковском. На нем шла речь о самолетостроении. Для Хабаровска это - первостепенный вопрос. Портфель заказов КнААПО нынче заметно похудел, предприятие находится на грани сокращения ощутимого количества работников. Между тем потенциал объединения значителен. Здесь в последние года сумели переоснастить производство, сохранили квалифицированные кадры, имеют в разработке ряд серьезных машин, в их числе - среднемагистральный гражданский самолет, самолет-амфибия "Бе-103", не говоря уже о военных самолетах. Нужны заказчики и инвесторы, лизинговые схемы финансирования самолетостроения.
Губернатор сообщил, что Владимир ПУТИН поддержал идеи создания крупных вертикально интегрированных структур в этом бизнесе, объединения финансовых средств, конструкторских бюро, кооперации и специализации производственных мощностей. Теперь важно приступить к их осуществлению. В апреле в Хабаровский край планирует приехать глава авиаконцерна "Сухой", чтобы обсудить планы загрузки КнААПО. В. Ишаев связывает с этим визитом серьезные надежды по выправлению ситуации у комсомольских авиастроителей.
В ходе этой командировки В. Ишаеву также удалось договориться с президентом Татарстана о поставках с Казанского авиастроительного завода по лизингу двух пассажирских "Ту-214" для "Дальавиа", которые компания не может получить уже два года, хотя бюджет края выступил гарантом контракта. Поступление новых самолетов, по словам В. Ишаева, позволит усилить эффективность работы авиакомпании. В итоге это увеличит экономическую привлекательность и соответственно цену реализации компании в ходе предстоящей приватизации.
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