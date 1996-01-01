О наших доходах заботились в прошлом году

Администрация Приморского края отчиталась о результатах своей политики по повышению уровня жизни населения и оплаты труда. Произошло это на заседании Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Как сообщила пресс-служба администрации края, средняя заработная плата в организациях края в 2004 году составила 7410 руб. (увеличение по сравнению с 2003 г. составило 27,9%). По состоянию на 1 января 2005 г. задолженность перед бюджетниками отсутствует. Размер задолженности по выплате зарплаты на предприятиях на 1 января сократился на 286,6 млн руб.

В 2004 году в крае было создано более 9 тыс. новых рабочих мест, до 26% сократилась доля населения, находящегося за чертой бедности, среднедушевой доход вырос на 27% и составил 5402 руб.

Совместно с государственной инспекцией труда по Приморскому краю в прошлом году проведено 29 проверок соблюдения законодательства об оплате труда. По всем случаям незаконной задержки выплат вынесены предписания.

Кроме того, по инициативе краевой администрации был принят Закон Приморского края от 29.12.2004 г. № 218-КЗ "Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых из краевого бюджета". С 1 января ставка первого разряда тарифной сетки по оплате труда работников госучреждений установлена в размере 720 руб. в месяц. 28 января в крае создана межведомственная рабочая группа по реформированию системы оплаты труда работников государственных учреждений, финансируемых из краевого бюджета.