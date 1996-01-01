Хабаровский бизнес собирается в южнокорейский город Кенджу

С 17 по 20 мая 2005 года в городе Кенджу (бывшей столице Кореи) состоится конференция по развитию бизнеса в Северо-Восточной Азии, которую организует подкомиссия по экономике и торговле Ассоциации региональных администраций стран СВА (АРАССВА).

По сообщению департамента внешнеэкономических связей и туризма Хабаровского края, в рамках конференции будут организованы многосторонние торговые переговоры для предпринимателей из стран СВА. В настоящее время формируется делегация Хабаровского края.

В нее войдут предприниматели, желающие приобрести любые товары корейского производства, а также заключить контракты по продаже или приобретению следующих видов продукции: электроника и электротехнические товары, оборудование и автозапчасти, текстиль, сельскохозяйственная и рыбная продукция. Одновременно с переговорами будет работать выставка каталогов и образцов продукции, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.