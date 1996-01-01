Банкротство для своих

Когда в конце прошлого года корреспондент "ЗР" писал о последних достижениях коллектива "Дальэнергомаша", который буквально из руин вернули к нормальной жизни, ему скромно сообщили, что за умелую организацию производства конкурсный управляющий предприятия Петр БОЙЧУК избран генеральным директором.

Оказалось, что это избрание идет вразрез с законом. Когда главное управление Федеральной регистрационной службы по Хабаровскому краю и ЕАО копнуло дело, то выяснилось, что под крышей ОАО "Завод "Дальэнергомаш" было создано новое юридическое лицо ОАО "Дальэнергомаш" со всеми вытекающими последствиями. Генеральным директором этой компании и стал П. Бойчук.

По мнению специалистов регистрационной службы, налицо "грубые нарушения конкурсным управляющим ОАО "Завод "Дальэнергомаш" П. Бойчуком действующего законодательства РФ, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях данного арбитражного управляющего составов преступлений, предусмотренных в том числе и ст. 159, 195, 201, 286 Уголовного кодекса РФ".

В связи с этим в адрес прокуратуры и Арбитражного суда Хабаровского края направлены обращения с просьбой рассмотреть выявленные факты в пределах своей компетенции. Речь идет о возможном возбуждении уголовного дела и дисквалификации.

Федеральное управление антимонопольной службы по Хабаровскому краю, которое также подключилось к проверке, вынесло постановления о наложении штрафов в размере 20 МРОТ за нарушение антимонопольного законодательства (ст. 17 и 18 Закона "О конкуренции") на П. Бойчука, а также начальника юридического отдела ОАО "Дальэнергомаш" А. ПАНФЕРОВА.

По мнению независимых юристов, дальнейшее расследование этого дела может породить целую серию громких скандалов в Хабаровском крае.

А вот судебное дело в отношении другого арбитражного управляющего - Вадима ВЕСЕЛКОВА - можно считать практически завершенным. Постановлением Арбитражного суда Хабаровского края, апелляционной инстанции, он дисквалифицирован на 1 год 6 месяцев за неправомерные действия при банкротстве открытого акционерного общества "Райпищекомбинат "Верхнебуреинский".

В ходе слушания дела судом установлено, что В. Веселковым осуществлена продажа выставленного на открытых торгах имущества этого ОАО со сроками оплаты не в течение одного, а четырех месяцев, не по одному договору, а по каждому объекту недвижимости в отдельности; указание в двух таких договорах одного и того же имущества; продажа имущества, не утвержденного собранием кредиторов; подписание ряда из таких договоров от имени внешнего управляющего, хотя он являлся конкурсным управляющим.

Между тем в соответствии с пунктом 6 статьи 87 Федерального закона "О несостоятельности (банкростве)" №6-Ф3 победитель торгов обязан уплатить продажную цену имущества должника в срок, предусмотренный протоколом или договором купли-продажи, заключенным по итогам конкурса, но не позднее чем через один месяц со дня проведения торгов.

Также в нарушение статей 76, 81, 82 этого же закона В. Веселков без утверждения собранием кредиторов разделил имущество райпищекомбината, которое должно быть продано единым лотом, на отдельные объекты имущества. Затем изменил порядок оплаты по этим договорам, который стал не соответствовать порядку оплаты, установленному договором от 10 сентября 2002 года, на сумму 3 млн 720 тыс. руб.

И еще. В соответствии со статьей 96 закона №6-Ф3, прекращение внешнего управления влечет прекращение полномочий внешнего управляющего. Таким образом, заключение сделок во время процедуры конкурсного управления от имени внешнего управляющего является нарушением этого закона.

Заявителем по делу в судах обеих инстанций выступило Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю. Однако решением Арбитражного суда Хабаровского края (первой инстанции) от 3 декабря 2004 года заявителю было отказано в удовлетворении его требований о дисквалификации В. Веселкова на три года.

Суд апелляционной инстанции постановлением от 18 января 2005 года отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил требования административного органа, правда, привлек В. Веселкова не к 3 годам дисквалификации, а к 1,6 года.

Всего за минувший год в Дальневосточном федеральном округе дисквалифицированы 3 арбитражных управляющих. Все - по весьма серьезным поводам. За последние два года, по данным территориальных органов Минюста, различные правонарушения допустили более 30 арбитражных управляющих.

Что же происходит, почему арбитражное управление в ряде случаев приводит к столь серьезным последствиям?

Вопросов здесь пока больше, чем ответов. После вступления в силу нового Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" был введен институт саморегулирующих организаций арбитражных управляющих, которые взяли под контроль их деятельность в рамках некоммерческих партнерств. Также законодательно были разделены функции по ведению процедур банкротств и контролю за ними.

Однако слишком долго этот рынок находился вне контроля. За это время появились и были отлажены схемы развала работающих компаний, увода капиталов и основных средств. В отдельных случаях все было повязано жесткой сцепкой круговой поруки, сквозь которую не доносились даже стоны предприятий, которых банкротили с особой изощренностью. Сейчас положение меняется. Однако, по мнению компетентных специалистов, сделать нужно еще очень много, чтобы навести настоящий порядок.