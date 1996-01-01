Повышение платы за городскую землю проходит в атмосфере секретности

Не успели утихнуть страсти по повышению арендных ставок за муниципальную собственность, как на очереди следующее повышение: с 1 марта значительно возрастает арендная плата городских земельных участков.

Первая информация о том, что город хочет значительно поднять плату за аренду земли, появилась еще в сентябре 2004 г. Пришедший на собрание "Лиги торговых предпринимателей" депутат городской думы Александр ЮРТАЕВ заявил, что повышение арендной платы зданий - это не самое страшное. "Страшно будет, когда вы за землю платить не сможете, и вас с участков выкинут", - заявил он тогда.

Поднимался этот вопрос и на первом заседании Владивостокского союза предпринимателей (ВСП). Там бизнес старался получить от власти экономическое обоснование роста арендных ставок. И если по муниципальным зданиям чиновники и депутаты еще могли хоть как-то внятно аргументировать повышение, то по земельной проблеме был явный пробел в обоснованной аргументации.

Согласно утверждениям депутатов, их методика расчета предполагает не только увеличение, но и уменьшение. Правда, что и как будет уменьшаться, не совсем понятно. Этот механизм запутан до такой степени, что предприниматели с трудом могут применить его по отношению к своему бизнесу. "Все дело в том, что там очень много всевозможных коэффициентов. Какой тебе поставят чиновники, трудно сказать, но если учесть, что они ратуют за наполнение бюджета, хорошего нам ждать не приходится", - рассказал один из предпринимателей после того, как внимательно изучил методику расчета.

А вот мнение президента ВСП Юрия БОЙКО. Он, наверно, единственный, кто не поленился перед заседанием сделать анализ новой методики. "Администрация города предложила думе пересмотреть ставки на 2005 г. под предлогом уменьшения путаницы и включения повышающего к-1,1, утвержденного Законом РФ. Однако при внимательном подходе к предложенной формуле определения базовой ставки находим явное расхождение слов и дел и, главное, резкое увеличение базовой ставки. Для примера: ставка периферийной зоны равнялась 11,68 руб. за 1 кв.м, теперь она будет равна 18,74 руб., а с учетом коэффициента зональности (КЗ) - 1,5 она составит 28,1 руб. С учетом повышения только базовой ставки и КЗ ставка повышается для исторической, центральной и курортной зоны типа У в 2 раза, для периферийной и курортной типа А - в 2,4 раза и серединной - в 2,1 раза. Но и это еще не все. Коэффициенты функционального назначения предприятий, находящихся на этих землях, предложены в пределах от 0,02 до 200-кратного повышения. В среднем по типам городского предпринимательства - повышения от 4 до 40 раз".

С учетом предложенных ставок выкупить землю во Владивостоке смогут только те компании, которые имеют многократный запас прочности в свободном капитале, так как при продаже земли за основу берется ставка арендной платы с еще одним повышающим коэффициентом в пределах 17.

В городе тысячи предприятий занимаются автотехобслуживанием. Арендная плата для них может составить 18,4Х2Х40-1472 руб. за 1 кв. м, т.е. в 80 раз больше ранее принятых расценок. При площади автосервиса в 200 кв. м. это составит 295 тыс. руб. Кто сможет осилить эту сумму, предсказать трудно, а выкупить еще труднее. Сколько предпринимателей, их работников и их семей окажется на улице - решение принимать гордуме.

Выслушав мнение Юрия БОЙКО, депутаты пообещали пригласить предпринимателей в состав комиссии, занимающейся этим вопросом. Но, увы, как рассказали "ЗР" предприниматели, обещания так и остались громогласными заявлениями части депутатского корпуса. Более того, многие предприниматели стали опасаться всяческих гонений. "Повышение арендных ставок в муниципальных зданиях для нас как щелчок по носу. Мол, знайте свое место. Можете сколь угодно вопить о несправедливости, а исход один: плати. И это действительность. Мы понимаем, что у власти всегда найдутся реальные рычаги, чтобы задавить бизнес. А ведь нам здесь еще работать, поэтому лучше молчать", - пожаловался "ЗР" один из предпринимателей.

Хотя надежда у предпринимателей на минимальное повышение еще есть. "Вполне возможно, что они что-то подкорректируют в своих расчетах, - рассказал "ЗР" неофициальный источник, близкий к городской думе. - Повышение стоимости аренды муниципальных зданий депутаты восприняли легко. У группы депутатов-бизнесменов здания свои, а вот земля под ними городская. И они сейчас считают, насколько их бизнес пострадает. И многие уже не в восторге от инициатив администрации. Будем надеяться, что это сыграет на руку и тем, кто не имеет возможности законодательно повлиять на этот процесс".

В то же время администрация города этот вопрос старается не афишировать и вообще создает завесу секретности. В пресс-службе мэрии комментировать этот вопрос наотрез отказались. Депутаты ограничились тем, что вывесили на сайте городской администрации новую методику расчета. Возможно, более подробно ситуацию прояснило бы заседание городской межведомственной комиссии по вопросам собираемости арендных платежей за муниципальные земельные участки. Вот только незадача: вначале журналистов туда вроде бы позвали, а потом оказалось, что заседание пройдет в закрытом режиме. "Человек, разместивший на нашем сайте приглашение СМИ, ошибся", - заявили в пресс-центре мэрии.

Но можно ли назвать ошибкой и то, что такой актуальный для Владивостока вопрос решается при закрытых дверях. Нет, это не ошибка мелкого сотрудника администрации, а скорее всего указание сверху - скрыть истинное положение вещей. Ведь если после повышения аренды муниципальных зданий введение для малого бизнеса льготного коэффициента 0,4 преподносилось администрацией как понимание проблем бизнеса, то информация, сколько предпринимателей отказались от аренды городских помещений, властями города официально озвучена не была.

С одной стороны, желание властей эффективно использовать муниципальную собственность понятно. Вот только предпринимательское сообщество это желание воспринимает иначе, о чем свидетельствуют комментарии их представителей.

Людмила ДАВЫДЕНКО, ООО "Властра": "Насколько могут послужить благополучию города нововведения, попробуем спрогнозировать применительно, например, к сфере торговли. Не все предприниматели смогут пережить очередное повышение арендной платы. Часть из них разорится сразу, вследствие чего появятся новые безработные, которые не будут пополнять налогами ни городской, ни краевой бюджеты. Часть предпринимателей будет стараться выжить в новых условиях, но им либо придется мириться с тем, что их доход станет значительно меньше, либо поднимать цены.

В условиях конкуренции и сложившихся цен, когда их нижний предел устанавливается китайскими (корейскими, вьетнамскими) торговцами на рынках, они тоже разорятся, только более мучительно, чем первые. Их место, скорее всего, займут выходцы из сопредельных государств. Парализованная часть торговой сети может стать легкой добычей все тех же торговцев с рынков, а разорившиеся предприниматели начнут всерьез задумываться о переезде в центральные регионы России. Бюджеты лишатся еще части налогов, а службы занятости обретут новых клиентов. Все это будет влиять на снижение платежеспособного спроса населения и способствовать разорению тех, кто еще каким-то образом остался на плаву. Учитывая количество занятых в сфере торговли, не исключено, что потери бюджетов будут достаточно велики".

Правовой эксперт Приморский ППТ Елена ЗОЛОТАРЕВА: "Вопрос о земле в России был определяющим в политике, экономике, социальной сфере. Не знаю, какие политические цели преследует администрация города, но экономические последствия можно с уверенностью предсказать. Неокрепший бизнес просто разорится с такими ставками. Если руководство города думает, что 5% крупных структур, оставшихся в живых, наполнят бюджет города, то они заблуждаются, во-первых, а во-вторых, забывают, что в малом бизнесе работают около 200 тыс. жителей города Владивостока. Это к вопросу о социальных последствиях. И не только. Экономика города более сложный механизм, чем кажется на первый взгляд. Закрытие многих предприятий моментально отразится на покупательской способности горожан, а это уменьшение оборота в строительстве, торговле, туризме".