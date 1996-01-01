Битва за "Связьинвест"

Возможные участники предстоящих осенью торгов по приватизации компании выходят на арену. Первым о своих притязаниях на госпакет в 75% - 1 акция заявил Владимир ЕВТУШЕНКОВ, президент АФК "Система", который оценил его в $ 3-4 млрд. Большинство экспертов считают эту оценку близкой к действительности.

"Общая стоимость "Связьинвеста", включая цену его долей в семи межрегиональных компаниях, "Ростелекоме" и МГТС, сейчас составляет $ 3,4 млрд, - говорит Елена БАЖЕНОВА, аналитик по телекоммуникациям ИГ "Атон". - Соответственно 75% - 1 акция холдинга стоят около $ 2,6 млрд. До $ 3 млрд цена пакета может вырасти за счет роста капитализации компаний "Связьинвеста" в преддверии приватизации".

Однако АФК "Система" может не найти такой суммы: по оценкам "Ф.", свободные средства корпорации сейчас составляют $ 1,56 млрд, привлеченные в ходе IPO. "В структуре холдинга Владимира Евтушенкова основной доход генерируют две компании - МТС и МГТС, - говорит Елена Баженова, - и являются источником для развития других менее доходных или убыточных проектов, которые находятся в стадии развития". Мало того, около $ 500 млн из привлеченных от IPO денег уже предназначены на другие инвестиционные проекты.

По причине недостатка собственных средств "Система" скорее всего будет участвовать в торгах в консорциуме с одним из других возможных претендентов - "Телекоминвестом" или "Альфа-групп". Косвенно о возможном партнерстве заявлял и сам Владимир Евтушенков. На встрече с представителями западных инвестиционных фондов во время road show АФК "Система" он говорил о том, что самые интересные для его холдинга активы в "Связьинвесте" - 51% голосующих акций "Центртелекома" и "Волгателекома", а также 28% МГТС. Общая рыночная стоимость этих пакетов на середину февраля составляла как раз $ 940 млн.

У каждого из вариантов партнерства есть свои достоинства. Группа Михаила ФРИДМАНА располагает необходимыми денежными средствами - более $ 4 млрд. Зато питерский холдинг обладает властным ресурсом и силен близостью к руководству Мининформсвязи. Вероятно, деньги тоже есть: на прошлой неделе акционеры "Телекоминвеста" заключили соглашение о покупке за $ 212 млн 71% акций альтернативного оператора "Петерстар". Эксперты теряются в догадках о происхождении средств и ссылаются на закрытость холдинга, но полагают, что если акционеры привлекли деньги для этого приобретения, то найдут их и для покупки "Связьинвеста". Более вероятен союз "Системы" и "Телекоминвеста" - они уже являются партнерами по компаниям "Скай линк" (50x50) и "Межрегиональный транзит телеком" (соответственно 45% и 50%). Ведутся переговоры об объединении "Петерстара" с "Комстаром", входящим в "Систему".

"Темной лошадкой" остается глава Access Industries Леонид БЛАВАТНИК, который получил 25% + 1 акцию "Связьинвеста" через покупку концерна Mustcom у Джорджа СОРОСА. Остаются загадкой цели приобретения. "Возможно, эта покупка перекрывает другие операции, - говорит Александр ШАТИКОВ, эксперт аналитического агентства AC&M Consulting, - и является инструментом для иных сделок". Вероятно, Леонид Блаватник рассчитывает на получение при разделе "Связьинвеста" какого-либо привлекательного актива, например 100% МГТС или 41% акций "Уралсвязьинформа".

Евгений ТОРКАНОВСКИЙ, исполнительный директор фонда Berkeley Capital Partners:

- Акционеры ведущих российских ФПГ пытаются перестроить свой бизнес и начать работать по схеме фонда прямых инвестиций. Они стали рассматривать каждое вложение как проект, в который они вошли на время. Первые признаки этой тенденции появились еще в 2001 г. Тогда одновременно появились "лишние" деньги и резко вверх пошла капитализация компаний. Кроме того, ФПГ решили избавиться от непрофильных активов и сосредоточиться на основном бизнесе. Первое отличие ФПИ от финансово-промышленной группы заключается в "продолжительности жизни": фонд создается на определенный срок, обычно 10-12 лет. У него есть управляющая компания, которой инвесторы доверяют фонд. По истечении срока ФПИ должен выйти из всех проектов, ведь инвесторам надо возвращать их деньги. ФПГ тоже может поставить некий предел, например выходить из бизнеса, если он не показывает нужных результатов в течение пяти лет. Но реальной юридической ответственности у групп не существует.

Во-вторых, ФПГ вкладывает свои деньги, у нее нет ответственности перед инвесторами. Поэтому ее не очень волнует репутация. Наоборот, обращаясь в ФПИ, инвестор должен быть уверен, что управляющая компания его не "кинет". Приходится соблюдать правила игры, не пользоваться методами, например, взаимного банкротства или подмены реестров.