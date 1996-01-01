Рыбное место пусто не бывает

Старейшее рыбоперерабатывающее предприятие края - ОАО "Владивостокский рыбокомбинат" (ВРК) ждет нового собственника. Как стало известно "ЗР", на прошлой неделе собрание кредиторов предприятия приняло решение о продаже бизнеса одним лотом - за 269 млн руб.

Напомним, что процедура банкротства была инициирована главным кредитором ВРК - Сбербанком. Долг предприятия на том момент был около 72 млн руб., поэтому в октябре 2003 г. была введена процедура внешнего управления. В настоящее время собственником предприятия является бывшее руководство, в руках которого сосредоточено более 80% акций. А главным кредитором стала крупная оптовая компания "ГРАСП", выкупившая кредиторскую задолженность у Сбербанка.

По сведениям "ЗР", сумма в 269 млн руб. не совсем соотносится с реальной рыночной стоимостью комбината. Это немногим больше стоимости самых привлекательных объектов в имущественном комплексе ВРК - собственного причала и холодильника объемом 5 тыс. куб. метров. Согласно отчету одной из оценочных организаций Владивостока, стоимость предприятия сегодня составляет не менее 335 млн руб.

Если верить неофициальному источнику, близкому к бывшему руководству предприятия, конкурсное управление было нужно не самому ВРК, а его владельцам, которые захотели отойти от дел и продать предприятие, предварительно очищенное от долгов, одним лотом. Согласно ФЗ "О банкротстве", на период действия внешнего управления, а в случае с ВРК это почти 15 месяцев, на кредиторскую задолженность не начисляется пеня и налоги с текущей деятельности, хоть и начисляются, но не платятся. Кстати, платежи по отложенным налогам достанутся покупателю.

Сейчас, когда вся "грязная" работа проделана, осталось только реализовать компанию одним имущественным комплексом. Стоит отметить, что новому владельцу комбинат достанется без рыбодобывающего флота. Еще до введения процедуры внешнего управления он был продан для частичного погашения кредиторской задолженности.

Несмотря ни на что, комбинат продолжает работать, зарабатывая как непосредственно на производстве продукции, так и на сдаче помещений в аренду. К слову, свободных офисов на ВРК нет: близость к холодильнику притянула сюда массу посредников. Сегодня на предприятии трудятся более 180 чел, средняя зарплата составляет 4,5 тыс. руб., задолженность по зарплате, составлявшая на момент введения внешнего управления 2,6 млн руб., полностью выплачена.

В целом предприятие готово к смене собственника, дата проведение конкурсных торгов будет назначена позже. Примечательно, что одно из условий предстоящей сделки - сохранение рабочих мест за трудовым коллективом.