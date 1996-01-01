Славянский СРЗ готов к строительству судов

На прошлой неделе в рамках Совещания по портовой инфраструктуре Приморского края делегация руководителей дальневосточных портов и судоходных компаний во главе с директором Агентства морского и речного флота Вячеславом Рукшей, посетила Славянский судоремонтный завод .

В.Рукша дал оценку переоснащения завода и отметил, что, продолжая строительство традиционных типов плавсредств, предприятие произвело дооснащение судостроительных мощностей современным технологическим оборудованием, что позволяет строить суда не только малого, но и среднего тоннажа.

Громадный потенциал завода и готовность к постройке судов отметил в своем выступлении и генеральный директор ОАО "Дальневосточное морское пароходство" Евгений АМБРОСОВ, подтвердив, что СРЗ сегодня крепко стоит на ногах.

Члены делегации выразили готовность размещать заказы на его производственных мощностях.