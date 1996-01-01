Приморская энергетика все прибыльнее

Чистая прибыль ОАО "Дальэнерго" в 2004 г. в сравнении с 2003 г. выросла более чем в 4 раза - со 120 млн руб. до 495,8 млн руб., сообщила пресс-служба компании.

Выработка электроэнергии на станциях" Дальэнерго" в 2004 г. увеличилась на 4%, до 3,9 млрд кВт/ч.

Объем покупок электроэнергии на ФОРЭМ (федеральный оптовый рынок электроэнергии (мощности) в 2004 г. составил 5,5 млрд. кВт/ч, что на 52 млн кВт/ч больше, чем планировалось. При этом, отметили в пресс-службе, экономический эффект от увеличения закупок электроэнергии составил 9,6 млн руб.

Потери электроэнергии в сетях "Дальэнерго" в 2004 г. были снижены на 0,8%, технологические потери - на 0,4%, коммерческие - на 0,5%.

Отпуск теплоэнергии в 2004 г. в сравнении с 2003 г. снизился на 10%, до 4 509 тыс. гигакалорий.

Основная причина снижения объемов отпуска тепла -отсутствие в первом полугодии во Владивостоке и Артеме горячего водоснабжения из-за отключения холодной воды, отметили в пресс-службе.

Инвестиции АО "Дальэнерго" в 2004 г. составили 455 млн руб., из них 204 млн руб. были вложены в строительство новых объектов.

В 2004 г. было введено в эксплуатацию 17 новых объектов, еще 6 находятся в стадии завершения достройки и сдачи в эксплуатацию.

Затраты на ремонтную кампанию в 2004 г. составили 760 млн руб.

АО "Дальэнерго" в 2004 г. увеличило платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды до 1,42 млрд руб., что на 24 млн руб. больше, чем в 2003 г.). Оптимизация налоговых платежей энергокомпании в 2004 г. составила 688 млн руб. при плане в 284 млн руб.