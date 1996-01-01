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Новый механизм давления
Конституционный суд РФ (КС) признал возможность конфискации всего, что получено по сделкам, которые были направлены на уход от налогов. Эксперты считают, что суд создал механизм давления на бизнес и потенциальной национализации компаний, а арбитражные суды уже приняли позицию КС на вооружение.
Конфискация предусмотрена законом
В определениях от 8 июня 2004 г. N 225-O, 226-О и 227-О, которые появились в правовых базах лишь в конце прошлого года, суд рассмотрел жалобу трех нефтеперерабатывающих предприятий Башкирии: ОАО "Ново-Уфимский НПЗ", ОАО "Уфимский НПЗ", ОАО "Уфанефтехим". Предприятия просили признать не соответствующими Конституции РФ, в частности, статью 169 Гражданского кодекса РФ (ГК). Статья 169 ГК особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, и признает такие сделки ничтожными. Статья также определяет последствия их недействительности. В частности, при наличии умысла у обеих сторон сделки в доход РФ взыскивается все, что они получили по контракту. Если умысел имела только одна сторона сделки, то в доход РФ взыскивается все, что эта сторона выплатила или передала по договору своему контрагенту. При этом контрагенту возвращается все, что он по сделке передал первой стороне.
Суды признали уклонение от налогов антисоциальным явлением
В феврале 2001 г. башкирские НПЗ заключили с ЗАО "Борт-М" и ООО "Корус-Байконур", зарегистрированными в городе Байконур (Казахстан), договоры аренды на принадлежащие заводам мощности, расположенные в Уфе. Федеральный арбитражный суд Уральского округа по иску прокурора Башкирии признал эти договоры недействительными на основании статьи 169 ГК.
Арбитражный суд Московской области также удовлетворил иски налоговых органов. Суд указал, что заключение договоров "преследовало цель уклонения от уплаты налогов, которая противна основам правопорядка и нравственности". В результате вся полученная по договорам арендная плата взыскана в доход государства.
Конституционный суд, рассмотрев жалобы башкирских заводов, связанные с решениями арбитражных судов, не согласился с заявителями. По мнению КС, арбитражные суды, вынося свои решения, указали конкретные основания для признания сделок ничтожными. "Таким образом материалами дела - вопреки утверждению заявителя - не подтверждается, что вследствие неопределенности содержащихся в статье 169 ГК РФ понятий могли быть нарушены его конституционные права", - подчеркивается в определениях КС.
Между тем, адвокат адвокатской коллегии "Гауф и партнеры" Вячеслав КУЛЕШОВ указал, что президиум Высшего арбитражного суда РФ (ВАС) на заседании 25 января 2005 г. высказал позицию, близкую позиции Конституционного суда. Президиум отменил решения арбитражных судов, которые признали незаконным привлечение башкирских заводов к налоговой ответственности. Налоговые органы обвиняли заводы в незаконном получении льгот через предоставление перерабатывающих мощностей в аренду байконурским предприятиям.
ВАС указал, что суды не придали должного значения судебным актам, в соответствии с которыми договоры аренды между НПЗ и предприятиями Байконура были признаны недействительными. Тем самым ВАС согласился с тем, что признание сделки недействительной должно иметь последствия и в виде налоговых доначислений.
"Президиум ВАС обозначил новый подход к оценке решений арбитражных судов, применивших статью 169 ГК", - пояснил В.Кулешов.
По мнению экспертов, Конституционный суд фактически разрешил применять статью 169 ГК в налоговых правоотношениях. Тем самым он позволил налоговым органам не только доначислять налоги, пени и штрафы при подозрении в уклонении от уплаты налогов, но и конфисковывать все, что было получено налогоплательщиками в результате такого уклонения.
"Применение статьи 169 ГК к налогам чревато национализацией и бесконтрольным применением на местах, а также угрозой для компании быть национализированной в мгновение ока по любым основаниям", - считает руководитель аналитической службы юридической компании "Пепеляев, Гольцблат и партнеры" Вадим ЗАРИПОВ.
Юрист юридической компании "Хаарманн, Хеммельрат и партнеры" Ольга БОЛТЕНКО считает, что последствия определений КС могут быть очень суровыми. "Сейчас сложно прогнозировать, как данное положение будет применяться на практике. Фактически любая сделка с применением налогового планирования может быть признана заключенной с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности", -подчеркнула она.
"Так как на основании статьи 169 ГК ничтожными могут быть признаны сделки по приватизации государственного и муниципального имущества по искусственно заниженным ценам, а также в свете усиления роли государственного регулирования и отчетливо звучащих призывов министра финансов РФ Алексея КУДРИНА к повышению социальной ответственности бизнеса, статья 169 ГК может быть широко использована государством в качестве механизма давления на бизнес", - уверена О.Болтенко. О.Болтенко также напомнила, что в соответствии со статьей 181 ГК "иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течение 10 лет со дня, когда началось ее исполнение".
Арбитражные суды приняли позицию КС на вооружение
По словам юристов, арбитражные суды фактически уже приняли на вооружение определения, вынесенные Конституционным судом. В частности, в ноябре Арбитражный суд Москвы признал договор об оказании консультационных услуг направленным на уклонение от уплаты налога и потому ничтожным. На основании статьи 169 ГК суд взыскал в федеральный бюджет все полученное по сделке с обеих сторон.
"Суды начинают сами применять эту статью и становятся карающими органами, а не органами правосудия", - считает В.Зарипов. Если раньше взыскивали налог, пени и штрафы, то сейчас может быть взыскан весь оборот, уверен он.
В.Зарипов также указал, что статья предусматривает огромные санкции при отсутствии порядка ее применения. "Нет порядка доказывания умысла, а умысел должен быть доказан", -отметил он. "Огромные суммы могут быть взысканы в мгновение ока", - заключил эксперт.
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