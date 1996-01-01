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Конец нефтепровода - в воду

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Правительство окончательно определилось с маршрутом строительства восточного нефтепровода Тайшет - Тихий океан. Конечной его точкой будет бухта Перевозная (Хасанский р-н, Приморский край). Таково окончательное решение Правительства России, и другие варианты больше не рассматриваются.

Об этом на совещании во Владивостоке заявил руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Вячеслав РУКША. По его словам, именно из Перевозной, а также с противоположного участка трассы -Тайшета (Иркутская обл.) - летом текущего года начнется строительство.

Планируется, что нефтепровод длиной 4118 км с соответствующей инфраструктурой (перекачивающие станции, резервуарные парки) будет построен через несколько лет, но уже с 2006 г. нефть из Восточной Сибири начнет поступать основным предполагаемым потребителям - странам АТР (по железной дороге). ТЭО проекта пока нет, но называются предварительные оценки стоимости - от $ 11,5 млрд. Одни затраты на природоохранные мероприятия потребуют десятки миллионов долларов.

Проект до сих пор вызывает ожесточенные споры: не случайно визит г-на Рукши на Дальний Восток сопровождался очередным всплеском "экологических" митингов. Экологи, которые вообще настороженно относятся к "проекту века", утверждают, что трасса на Перевозную чревата большими опасностями как для туризма, так и для окружающей среды, чем на Находку.

Судьба "восточного проекта" обсуждается уже так давно, что заявление об окончательном выборе маршрута трубопровода должно было быть встречено с облегчением всеми заинтересованными сторонами.

Вице-президент ОАО "АК "Транснефть" Сергей ГРИГОРЬЕВ, в свою очередь, заявил: "В планах нашей компании и в постановлении правительства предполагается именно маршрут на Перевозную. Но это название куда менее известно, чем расположенная в том же регионе Находка, поэтому для простоты понимания называется именно этот порт...".

"По-видимому, правительству уже надоело по 10 раз перестраивать планы восточного нефтепровода, и оно решило все-таки остановиться на маршруте Тайшет - Перевозная, - считает аналитик ИК "ЦентрИнвест Секьюритиз" Константин БАТУНИН. - Такая стратегическая определенность в столь важном проекте уже хороша, хотя, судя по всему, других неясностей в "восточном проекте" хватает... Можно не сомневаться только в одном: заинтересованность в этом проекте со стороны потенциальных получателей российской нефти - стран Азиатско-Тихоокеанского региона - огромная. Японский премьер во время переговоров о строительстве нефтепровода даже забывал про архиважную для него тему Южных Курил...".

Некоторые специалисты, правда, полагают, что спор до конца не закончен. "Текста постановления правительства, как и детального ТЭО проекта восточного нефтепровода, до сих пор никто не видел, так что трудно говорить о том, что министры определились с окончательным маршрутом, - отметил директор по аналитике и информации ГК "Регион" Анатолий ХОДОРОВСКИЙ. - Разногласия в словах чиновников также свидетельствуют об этой неопределенности".

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