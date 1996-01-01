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Власти Находки против теневых зарплат

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Новое руководство Находки намерено добиваться того, чтобы руководители всех предприятий Находки официально выплачивали своим работникам зарплату не ниже установленного в крае прожиточного минимума.

Первыми жертвами борьбы против зарплаты неучтенными наличными, которую начала межведомственная комиссия по налоговой и социальной политике, действующая при администрации города, стали руководители шести находкинских предприятий: "Мол Экспресс", "Александр Б", "Синтез", "Фирма Капелла", "Лайф" и "Тайга". По итогам прошлого года официальная заработная плата на каждом из этих предприятий не превышала 1 тыс. руб. В то же время, прожиточный минимум, установленный в крае, составляет 3,5 тыс. руб. Понятно, что такая ситуация выгодна руководителям предприятий, которые таким образом уменьшают налоговое бремя на предприятие. В то же время, скрывая реальную зарплату, работодатели лишают работников полноценного пенсионного обеспечения, а также недоплачивают в бюджет значительную сумму.

Как сообщает пресс-служба города, сегодня в Находке насчитываются десятки аналогичных предприятий, названия которых известны налоговой инспекции. Предполагается, что совместными усилиями администрации, внебюджетных фондов и налоговой инспекции в этой сфере удастся навести порядок. Руководителей предприятий с подозрительно низкой официальной заработной платой работников будут регулярно приглашать на заседания межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике, и ставить перед ними задачу вести работу в соответствие с действующим налоговым и трудовым законодательством. К тем руководителям, которым аргументы властей покажутся неубедительными, предполагается применить меры административного воздействия и прокурорского надзора.

Отмечено, что одним из приоритетных направлений деятельности городской межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике, как и прежде, останется взыскание задолженности в бюджет и внебюджетные фонды местных предприятий всех форм собственности, включая муниципальные.

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