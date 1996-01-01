"Подарок", которого не ждали

Случаются странности в нашей жизни, когда правая рука не знает, что делает левая. В подобную ситуацию, как ни странно, попала главный государственный врач по Хабаровскому краю Рита ЛИБЕРОВА, в одночасье превратившаяся из главврача краевой СЭС (считай, главного контролера по линии санэпиднадзора) в главного защитника всех потребителей Приамурья.

Весной этого года в стране началось реформирование системы контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Согласно постановлению Правительства РФ от 6 апреля 2004 года была создана Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 30 июня этого года утверждено и Положение о ней.

Предварительно функции по защите прав потребителей забрали у ряда федеральных ведомств, таких как Федеральная антимонопольная служба, Госторгинспекция, и передали в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей. На местах реформаторы также позабавились всласть. С 1 октября была соответственно упразднена Госторгинспекция Хабаровского края, не стало и краевого центра Госсанэпиднадзора.

Новую федеральную службу отдали в ведение Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, наделив его полным набором функций по защите отечественного потребителя от разных недобросовестных прохиндеев. В Хабаровском крае создавать территориальную "дочку" решили на базе краевого Центра госсанэпиднадзора.

Однако хабаровские санврачи подобного "подарка", как оказалось, не ждали.

- За годы существования санитарно-эпидемиологической службы не однажды менялось ее название, - сообщила главврач Р. Либерова в телефонном разговоре с корреспондентом газеты "ЗР" в Хабаровске". Однако сейчас, по ее словам, зашли еще дальше, вменив и новые обязанности, к исполнению которых также проблематично приступить. До сих пор не получено ни одного официального документа, регламентирующего работу в новых условиях. Нет и полной ясности с финансированием.

- Москва на все запросы с территорий не отвечает. Поэтому говорить о создании новой структуры преждевременно, - заявила бывший главврач краевого Центра санэпиднадзора. В итоге сотрудники как ликвидируемых, так и создаваемой в Хабаровске федеральных служб не знают, что делать. Рядовой потребитель остался без защиты. Нонсенс, дореформировались.

По мнению наблюдателей, в нынешней ситуации явно видны недоработки происходящего в стране реформирования госслужбы. Кодекс об административных правонарушениях написан под уже не существующие федеральные органы. Кроме того, в законе о местном самоуправлении не отражено участие органов местной власти в работе по защите прав потребителей. Отныне муниципальные образования не обязаны защищать права потребителей, отдавая все на откуп федеральным структурам. Еще одна линия защиты потребителей на муниципальном уровне теряет свои позиции.

В Хабаровском крае в ожидании официальных бумаг из центра пока, сообща подумав, решили работать по старой схеме. Надолго ли хватит энтузиазма местных товарищей, покажет время.