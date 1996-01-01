Дума отправит "ущемленных" акционеров в суд

В минувшую пятницу Госдума приняла в третьем чтении довольно странный закон. Решением ГД в закон "Об акционерных обществах" была внесена поправка к ст. 68, которая дает акционеру или члену совета директоров АО возможность обжаловать в суде решение, принятое советом директоров с нарушениями, "в случае, если указанным решением нарушены его права и законные интересы".

С тем, что отстаивание акционерами их прав узаконили еще одной поправкой, юристы, опрошенные, дружно согласились. Однако по поводу членов совета директоров у правоведов возникли большие сомнения. По мнению экспертов, членам совета директоров отстаивать особенно нечего, потому что и прав-то у них нет.

Что касается акционеров, то с их правами и до принятия поправки все было в относительном порядке. Так, согласно ст. 71 упомянутого закона, "общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском (к любому ответственному за деятельность АО лицу или исполнительному органу) о возмещении убытков, причиненных обществу".

Кроме того, как пояснила начальник юридического отдела Института экономики переходного периода (ИЭПП) Анна ЗОЛОТАРЕВА, "даже если у акционера менее 1% акций - предположим, 2, 3, 10 штук, - но он может доказать, что те или иные действия управленцев АО нарушили его личные права, то он тоже может обратиться в суд. Впрочем, как подчеркнул другой юрист, доводить до абсурда свои претензии обладателю "смешного" по размеру пакета акций тоже не следует. Так, если обладатель 0,001% акций компании жалуется судьям, что его не позвали на собрание акционеров и он не смог повлиять на то или иное решение, то российская Фемида, скорее всего, отклонит его жалобу, поскольку реально "суперминоритарий" повлиять ни на что не может.

Причем сделает "арбитр" это вполне законно - на основании постановления пленума Высшего арбитражного суда РФ. Правда, юристы приводят хрестоматийный пример, когда гражданке ЕГОРОВОЙ удалось доказать в Рязанском суде, что "ЛУКОЙЛ" нарушил ее акционерные права и обязанности - в результате чего крупнейшей российской нефтяной компании в качестве взыскания запретили транспортировать "черное золото" через трубопроводы "Транснефти" в течение трех дней. Однако после этого прискорбного случая закон об АО неоднократно правился и дополнялся, и теперь уже гражданка Егорова вряд ли смогла бы одержать победу (пусть и кратковременную, но дорогостоящую для нефтяников) над компанией Вагита АЛЕКПЕРОВА.

Так что с акционерами все более-менее понятно. "Эти поправки усиливают ответственность совета директоров перед акционерами, так что можно считать решение Госдумы весьма позитивным шагом в совершенствовании законодательства об АО", - отметила ведущий эксперт Института корпоративного права и управления Ольга МАКАРЕВИЧ. Однако некоторым специалистам кажется довольно странной та часть поправки, которая наделяет правом справедливой борьбы через суд за свои права именно членов советов директоров.

"Эта часть поправки, я бы сказал, "мертворожденная", потому что оспорить решение совета директоров может директор, право которого нарушено этим решением. А у директора и прав-то нет в рамках корпоративного права. Значит, и обжаловать решения он по определению не может", - прокомментировал законотворческие идеи Госдумы известный юрист, попросивший не называть его имени. "По моему мнению, если сущность этого законопроекта не искажена, вполне вероятно, что Совет Федерации его отклонит или отправит на доработку - с юридической точки зрения действенность прописанных в нем положений весьма сомнительна", - полагает эксперт.

"Член совета директоров - это, по сути, выборный представитель или, если хотите, менеджер, нанятый тем или иным акционером. Какие у него могут быть права, которые могут нарушить другие директора?" - сказал один из практикующих специалистов по корпоративному праву. "Это как-то не укладывается в правовую схему АО. Там ведь два вида "фигурантов": само общество и акционеры. Закон, по идее, направлен на защиту прав акционеров против злоупотреблений общества в лице его органов. А тут, оказывается, какие-то неизвестные юридической науке права появились и у членов совета директоров", - удивляется специалист. "Возможно, имеются в виду какие-то особые права, например, связанные с процедурой проведения заседания совета, однако я о таких не слышала", - говорит Анна Золотарева.

Эксперты находят в поправках и другие шероховатости. "Некоторая нечеткость содержится в формулировке: "...заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров (наблюдательного совета) общества узнал или должен был узнать о принятом решении". Такая формулировка, по нашему мнению, содержит некоторую потенциальную конфликтность. Так, например, не определено, что будет, если член совета директоров не узнал, но по уважительной причине? Кто определяет, должен был узнать член совета о решении или не должен? Что является подтверждением того, что он узнал о решении?

По-видимому, практика выявит и иные вопросы, не до конца урегулированные данной статьей, как, впрочем, и законом в целом. Собственно, это нормальный ход событий - постепенное исправление законодательных актов, постепенное совершенствование правового поля, - сказали в Институте корпоративного управления. - Пока неясно, как именно эти поправки будут работать, поэтому особого оптимизма они не вызывают".