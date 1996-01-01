Арендаторы остаются у разбитого корыта

Согласно недавнему постановлению Хабаровской городской думы от 19 октября о продаже объектов муниципального имущества, на торгах в декабре текущего года будут проданы с молотка 49 муниципальных помещений.

Механизм не работает?

Хочется обратить внимание на то, что Федеральный закон №178 от 30.11.2002 г. "О приватизации государственного и муниципального имущества", которым будут руководствоваться местные власти при проведении торгов, не учитывает финансового вклада арендаторов в рыночную стоимость объектов аренды и не предоставляет приоритетного права выкупа, несмотря на то что арендаторы существенно влияют на формирование цены.

Как правило, государственные властные органы обязывают арендаторов нести дополнительные расходы на обустройство арендуемых помещений. Сюда входят пожарная и охранная сигнализации, запасные выходы, освещение, вентиляция и т. д., вплоть до благоустройства близлежащих территорий. Кроме этих обязанностей есть еще и необходимость ремонтировать площади, ведь их состояние обычно оставляет желать лучшего. Расходы на это (фасад, окна, витрины, двери, система канализации и отопления и прочее) значительно увеличивают рыночную стоимость объектов. В то же время механизм зачета расходов на ремонт в счет аренды либо не работает, либо подразумевает прохождение сложных процедур, в результате которых в расчет берется далеко не все.

Без ложной скромности

Закон о приватизации также не учитывает интересов представителей малого бизнеса, арендующих государственное и муниципальное имущество. На аукционах им придется соревноваться с крупным и "серым" бизнесом. Но если даже арендатор и выиграет, то ремонт он оплатит дважды. Если проиграет, то потеряет право на аренду и деньги, потраченные на ремонт, а зачастую и весь свой бизнес. При этом, исходя из финансовых возможностей малого бизнеса, второй вариант развития событий представляется наиболее вероятным.

Неприглядная и драматичная история выходит. Те арендаторы, кто, поверив в свое время заверениям местных властей о том, что "арендуемые предпринимателями помещения не будут выставляться на торги, потому что в противном случае город лишается стабильного источника поступлений в бюджет за счет арендных платежей", и вложили свои средства в ремонт этих помещений, были, мягко говоря, введены в заблуждение. Увеличив стоимость муниципального имущества руками предпринимателей, власти теперь продают его "без ложной скромности".

Обремененные цинизмом

Есть еще одна сторона. Речь идет о текущих, средне- и долгосрочных финансовых обязательствах предпринимателей-арендаторов перед своими поставщиками и финансово-кредитными учреждениями. По иным контрактам поставок, кредитным и лизинговым договорам платежи расписаны на несколько лет вперед. Однако, продав на аукционе новым владельцам муниципальные помещения, где предприниматели осуществляют свою деятельность, городские власти вполне могут многих из них поставить в крайне тяжелое финансовое положение.

Несмотря на то, что часть муниципального имущества будет реализовываться с ограничением права собственности из-за наличия ранее подписанного долгосрочного договора аренды, так называемого "обременения", представляется сомнительным, что инвестор, потративший на аукционе несколько десятков миллионов рублей, как правило, заемных средств, будет терпеливо дожидаться, пока не прекратится это самое "обременение", т. е. истечет договор аренды, и не примет легальные меры по вытеснению арендатора из помещения путем завышения арендной платы или закрытия доступа в помещение, мотивируя это, к примеру, ремонтом. Ведь в бизнесе превалируют далеко не альтруистские побуждения.

В любом случае новости из городской думы уже сказываются на оперативной деятельности предприятий. Поэтому, как мне представляется, заявленные городской программой поддержки малого бизнеса цели - "обеспечение стабильных условий для экономической деятельности, оказание поддержки в развитии собственного дела и защита прав личности и собственности" - выглядят довольно цинично.

Поглощай и властвуй

Возникает три главных вопроса. Почему, если планировалась приватизация объектов муниципального имущества, предприниматели, занимающие эти объекты на основе договоров аренды, не были предупреждены заблаговременно? Почему, предвидя такой поворот событий, наши депутаты не попытались предпринять конкретные действия на местном, краевом или федеральном уровне, исходя из своей же программы поддержки малого предпринимательства, чтобы защитить его?

И главное, насколько законно такое скоропалительное решение, не ущемляет ли оно наше право осуществлять предпринимательскую деятельность? Замечу, что прежде чем принимать подобные решения, сначала следует создать условия для участия в приватизации субъектов малого предпринимательства, не имеющих крупного капитала в своем распоряжении. Между прочим, об этом говорил и Президент РФ Владимир ПУТИН еще в августе 2001 года, еще до принятия нового закона о приватизации. Именно тогда он дал предписание Минимуществу России при доработке проекта программы приватизации государственных и муниципальных предприятий "обратить внимание" на создание таких условий.

Кстати, по данным ежеквартального информационно-аналитического доклада "Динамика развития малого предпринимательства в регионах России в 2003 году", подготовленного Национальным институтом системных исследований проблем предпринимательства при Правительстве РФ, к апрелю текущего года численность малых предприятий в Хабаровском крае сократилась на 34,4% по сравнению с апрелем 2003 года. Что будет в 2005 году, догадаться нетрудно. Скорее всего, произойдет постепенное поглощение малого бизнеса крупным и теневым монопольным капиталом.

Об авторе. Андрей Логунов, хабаровский предприниматель.