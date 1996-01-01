Энергосотрудничество в центре внимания

2-3 декабря в Хабаровске пройдет Межправительственная встреча по развитию энергетического сотрудничества в Северо-Восточной Азии.

Ее участниками станут представители правительств и научных кругов Российской Федерации, Японии, КНР, Республики Корея, КНДР и Монголии. Кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители администраций регионов Востока России. Целью проведения встречи является объединение усилий правительств шести стран-участниц в решении энергетических проблем региона, обсуждение и выработка рекомендаций по обеспечению энергетической безопасности в СВА и стимулирование сотрудничества между энергетическими компаниями стран региона.

По итогам межправительственной встречи ее участники примут документ, в котором будут отражены принципы и механизм энергетического сотрудничества в Северо-Восточной Азии.

Организатором межправительственной встречи является Экономическая и социальная комиссия по Азии и Тихому океану при Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО ООН), в задачи которой входят поддержка и мониторинг социально-экономического развития регионов АТР через стимулирование кооперационных и интеграционных процессов.