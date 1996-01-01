Энергоскачок Дальэнерго

ОАО "Дальэнерго" в январе-сентябре 2004 г. в сравнении с аналогичным периодом 2003 г. увеличило чистую прибыль в 60 раз - до 509 млн 541 тыс. руб. сообщается в ежеквартальном отчете.

При этом валовой убыток АО за 9 месяцев 2004 г. составил 5 млн 055 тыс. руб. против 378 млн 602 тыс. руб. валовой прибыли годом ранее, а выручка от продаж снизилась на 1,6%, до 6 млрд 904,360 млн руб.