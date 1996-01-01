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РКС поглощает ЖКХ страны
ОАО "Российские коммунальные системы" (РКС) объявило о подписании долгосрочного договора на аренду имущества одного водоканала в Кирове, а также о намерении подписать такой же договор на аренду тепловых сетей Ростова-на-Дону. Оба договора предусматривают передачу имущества в аренду на 15 лет дочерним компаниям РКС. Эксперты полагают, что заключение подобных договоров является в настоящий момент принципиально важной для РКС задачей в деле реализации коммунальной реформы. Одновременно эксперты указывают на высокую рискованность подобных операций в условиях задерживающейся реформы ЖКХ.
В соответствии с договором, заключенным ОАО "Кировские коммунальные системы" (ККС) с администрацией Кирова, в аренду сроком на 15 лет дочернему обществу РКС отдается один из водоканалов города. ККС в свою очередь обязуется вложить в модернизацию водоканала до конца этого года 100 млн руб. Часть средств - 30 млн руб. - уже перечислена. ККС, как говорится в официальном сообщении РКС, намерено разработать план модернизации системы водоснабжения, способный дать быструю отдачу.
"В частности, планируется строительство нового водозабора, что значительно снизит потери в сетях и повысит качество очистки воды", - сообщает РКС. Договор на аренду теплосетей Ростова-на-Дону пока не заключен, однако предварительные договоренности с администрацией города уже достигнуты. В рамках этих договоренностей РКС направило письмо с предложениями по совершенствованию системы управления муниципальными объектами теплоснабжения и реализации инвестиционной программы по их реконструкции и развитию. Собственно, предложения сводятся к передаче имущества в аренду ОАО "Донские коммунальные системы" сроком на 15 лет. В обмен РКС обязуется взять на себя долги "Теплокоммунэнерго" (компании, отвечающей за теплоснабжение в городе), а также вложить 250 млн руб. в реконструкцию объектов теплоснабжения. Кроме того, РКС предлагает администрации Ростовской области и Ростова-на-Дону войти в капитал ОАО "Донские коммунальные системы" при условии, что контрольный пакет (50% + 1 акция) останется у РКС.
"Это не первый наш опыт, - сообщили в РКС. - Подобная модель взаимодействия реализуется нами в Тамбове, где успешно работает дочерняя компания РКС "Тамбовские коммунальные системы", а также в Томске, с администрацией которого заключено 5-летнее соглашение. Кроме того, РКС представила свои проекты совершенствования системы управления муниципальными объектами коммунального хозяйства Кирова и Благовещенска. Сейчас они находятся на рассмотрении городских администраций". В дальнейшем РКС планирует заключить подобные договоры во всех регионах присутствия. "Только долгосрочные соглашения могут стать условием финансирования инвестиционных проектов", - утверждают в РКС.
В компании уверены в том, что им удастся окупить сделанные вложения в течение нескольких лет. "Средний срок окупаемости инвестиций в модернизацию объектов и инфраструктуры теплоснабжения оценивается нами в 4-6 лет, по водоснабжению - в 10-15 лет", - утверждают в компании. При этом РКС не останавливает высокая степень изношенности фондов, которую федеральные чиновники считают одним из основных тормозов коммунальной реформы, поскольку степень изношенности такова, что делает невыгодной их приватизацию.
"Изношенность фондов не является препятствием для реализации наших проектов, - утверждают в РКС. - Чем более изношенными являются основные фонды предприятий коммунальной отрасли, тем выше потери и тем больший эффект могут оказать мероприятия по модернизации и реконструкции при условии, что они проводятся комплексно".
Впрочем, эксперты вкупе с государственными чиновниками отмечают высокий уровень риска инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, связанный, в первую очередь, с нелиберализованным тарифообразованием. В этих условиях частные компании не имеют возможности влиять на уровень тарифов, что ограничивает их возможности по максимизации прибыли. Эксперты отмечают низкую заинтересованность инвесторов во вложениях в данный сектор.
"Сегодня очень немногие готовы вкладывать серьезные деньги в коммунальный комплекс, - сказал генеральный директор ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" Сергей ЧИКУРОВ. - Инвесторы неохотно идут в этот бизнес, поскольку он сопряжен с рисками. Прибыль от вложений крайне невысокая, да и ее инвестор получает нескоро. Трудно прогнозируемая тарифная политика (невозможность в настоящее время заключать долгосрочные договоры) также останавливает инвесторов, они не уверены в возврате средств. Условия для инвесторов в настоящее время нелегкие". Собственно поэтому государство никак не может убедить частный бизнес в необходимости инвестировать средства в коммунальную сферу.
Эти вложения достаточно рискованны, но задачей РКС является именно разработка подобных проектов, - сказал генеральный директор Русского экономического общества Денис МУХАНОВ. - РКС должны быть настроены на заключение долгосрочных договоров с регионами (на чем они и сосредоточились в последнее время), поскольку успешность их деятельности зависит именно от налаживания взаимоотношений с регионами". По мнению Дениса Муханова, подобная деятельность вызывает сопротивление администраций регионов, что существенно осложняет работу. "Из-за целого ряда препятствий, включая и сопротивление регионов, РКС в последнее время стало менее активно продвигать коммунальную реформу на местах, - считает Денис Муханов. - Раньше они были более активны".
Очевидно, помимо сопротивления регионов и неопределенности тарифной политики, РКС столкнулись еще с одной проблемой, а именно гигантским размером требуемых инвестиций для модернизации коммунальной системы всей страны. Очевидно также, и это признается госчиновниками, что одной компании, какой бы крупной она ни была, не под силу провести модернизацию на собственные средства. По всей видимости, РКС будет привлекать других инвесторов, например малый бизнес, сдавая им сети в субаренду или привлекая к участию в уставном капитале. Таким образом, РКС превратится в посредника между муниципалитетами и бизнесом в ходе проведения реформы ЖКХ. Собственно, компания подобного развития событий не отрицает. "Цель такого договора (о долгосрочной аренде имущества - RBC daily) - подтверждение перед третьими лицами, в том числе и кредитными организациями, долгосрочности прав ОАО "РКС" на арендуемое движимое и недвижимое имущество, а также сетевое хозяйство", - говорится в официальном сообщении РКС.
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