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Делегация "Газпрома" посетила Хабаровск

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Состоялась рабочая поездка делегации ОАО "Газпром" в Хабаровск. Специалисты компании приняли участие в заседании координационного совета руководителей исполнительных органов власти субъектов РФ при полпреде Президента РФ в ДВФО. В ходе заседания были рассмотрены вопросы развития нефтегазового комплекса региона.

Прошли встречи делегации ОАО "Газпром" с министром топлива и энергетики Хабаровского края Владимиром СЛИВКО, руководством ОАО "Дальтрансгаз", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Хабаровсккрайгаз", ОАО "НК "Роснефть - Сахалинморнефтегаз". На встречах обсуждались вопросы строительства первой очереди магистрального газопровода Сахалин - Комсомольск - Хабаровск, подготовки объектов топливно-энергетического комплекса к эксплуатации в осенне-зимний период и программа газификации Хабаровского края. В рамках поездки состоялся выезд на трассу газопровода Сахалин - Комсомольск - Хабаровск для ознакомления с техническим состоянием объектов и ходом строительства.

В Комсомольске-на-Амуре делегация ОАО "Газпром" посетила ГРС-1 и цех № 5 управления магистральных нефтегазопроводов ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз", осмотрела объекты газового хозяйства и производственную базу филиала - ОАО "Хабаровсккрайгаз". В Хабаровске состоялась встреча газпромовцев с и.о. губернатора Хабаровского края Владимиром ПОПОВЫМ. На встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках соглашения о сотрудничестве между ОАО "Газпром" и правительством края. Особое внимание стороны уделили обсуждению строительства первой очереди газотранспортной системы Сахалин - Комсомольск - Хабаровск и ее дальнейшего развития в направлении Владивостока, вопросам газификации края и перспективам развития газохимических производств. Делегация "Газпрома" отбыла на Сахалин.

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