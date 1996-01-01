Однако, МТС слушает!

Обладателем 76-процентного пакета акций оператора сотовой связи Якутии "Горизонт-РТ" стало ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС). Аукцион по продаже госпакета акций завершился в конце прошедшей недели.

Как сообщили в республиканском министерстве имущественных отношений, покупка сделана на десятом шаге аукциона, составляющем 1490790 тыс. руб. На шаг - 49693 тыс. руб. - отстал от МТС другой участник торгов - "Вымпел-Коммуникация", представляющий интересы компании "Би лайн". Третий претендент "ИнтерРесурс" сошел с дистанции после первого шага. Начальная стоимость пакета была оценена продавцом в 993,8 млн руб.