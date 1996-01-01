ВМТП добавил 2,3%...

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) по оперативным данным в январе-октябре 2004 г. в сравнении с аналогичным периодом 2003 г. увеличил перевалку грузов на 2,3%, до 6 млн 180 тыс. тонн грузов, сообщила "ЗР" пресс-секретарь порта Анжелика РАЗУВАЕВА.

В экспортном направлении портом переработано 4,724 млн грузов (4,871 млн тонн в январе-октябре 2003 г.). Кроме того, обработано 500 тыс. тонн импортных и 956 тыс. тонн каботажных грузов.

В январе-октябре 2004 г. ВМТП обработал 2331 судно (1521 судно годом ранее) и 97 768 единиц вагонов (98 606 единиц).

Владивостокский контейнерный терминал (ВКТ) переработал 84 214 TEU (20-футовый контейнер), что на 18,9% больше, чем в январе-октябре 2003 года.