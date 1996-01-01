Еще один приморский порт на распутье

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) оказался в поле внимания Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), уже контролирующего Дальневосточный банк.

ВМТП на сегодняшний день - единственный порт Приморья, не имеющий контролирующего акционера. Менеджмент через компании "Порт-инвест" и "Порт-Ком" контролирует 28,32% и 8,43% акций, еще 26,44% через оффшорные компании MMK METAL WORLDWIDE LIMITED и MMK METAL LIMITED (Doiglas, Lugano Branch) контролирует Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). 19,98% акций принадлежат Федеральному агентству по федеральному имуществу и в скором времени будут выставлены на продажу. Остальные принадлежат мелким акционерам и трудовому коллективу. И именно эти так называемые "висячие" акции оказались сейчас в центре внимания.

Порт в последнее время демонстрирует неплохую динамику (грузооборот в январе-октябре 2004 г. вырос в сравнении с аналогичным периодом 2003 г. на 2,3% - до 6,18 млн тонн), выйдя на третье место среди дальневосточных портов России, и имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития. В частности, ОАО "ВМТП" принадлежит 50% акций ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал" (еще 50% владеет Национальная контейнерная компания) - компании, которая при достаточном инвестировании средств может составить серьезную конкуренцию ЗАО "Восточный международный контейнерный сервис" (ВМКС), работающему в Восточном порту.

Скупка акций ВМТП активизировалась осенью этого года - цена покупки одной обыкновенной акции выросла с 30 копеек до 1 рубля. По сведениям "ЗР", скупку параллельно ведут компании, близкие к менеджменту порта, и инвестиционная компания "Портфельные инвестиции", принадлежащая ВБРР.

По одной из версий, "дочка" ВБРР действует в интересах группы Сергея ГЕНЕРАЛОВА "Промышленные инвесторы", которой уже принадлежит контрольный пакет акций Дальневосточного пароходства.

Интересно, что в начале этого года генеральный директор ОАО "ДВМП" Евгений АМБРОСОВ заявил о том, что его компания интересуется возможностью участия в акционерном капитале портов. Для пароходства, чьи суда работают с контейнерным терминалом порта, консолидация, как минимум, блокирующего пакета позволит влиять на политику порта. В ВМТП, естественно, такой вариант развития событий не приветствуют.

Таким образом, на первый план выходит федеральный пакет. Учитывая неслабые финансовые и лоббистские возможности Сергея Генералова (чего стоит хотя бы приглашение в ДВМП сына ФРАДКОВА), можно было бы смело ставить на победу близких ему структур. Если бы не одно но...

По сведениям "ЗР", госпакет ВМТП будет выставлен на продажу уже в начале следующего года, и вполне вероятно, что заниматься этим будет местное отделение РФФИ. В то же время в декабре на аукцион выставляется 17% акций ММК, на которые претендуют менеджмент комбината и другой металлургический гигант - челябинский "Мечел". Аналитики считают, что ММК, аккумулируя средства для участия в аукционе, договорился о продаже ВБРР своей доли в ВМТП. Кстати, у ВБРР лоббистский ресурс не меньший, чем у Генералова. Все-таки в учредителях банка числятся и РФФИ, и "Росфнеть", и Внешторгбанк.

Поговаривают, что для участия в аукционе по продаже госпакета ВМТП во Владивосток прибудут первые лица ВБРР и "Магнитки". Будет интересно...