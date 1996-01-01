"Дальсвязь" перешла в контратаку

ОАО "Дальсвязь" опротестовало недавнее решение налоговиков в Арбитражном суде Москвы. В качестве обеспечительной меры по иску "Дальсвязи" суд приостановил решения налоговой инспекции.

Напомним, что межрегиональная инспекция ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам № 7 по итогам проверки за 2001-2002 гг. предъявила дальневосточному оператору налоговые претензии на сумму 718 млн руб., из них 461,8 млн руб. приходится на налоги и 256,2 млн руб. - на штрафы и пени.

Начальник управления общественных связей "Дальсвязи" Наталья ДУДКО считает, что у ее компании очень хорошие шансы оспорить решение инспекции, и надеется на полное снятие налоговых претензий.