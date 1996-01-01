Предприниматели поддержали своего лидера

Лидеру предпринимателей Приморского края продлили полномочия - Марина ШЕМИЛИНА была избрана председателем общественного совета предпринимателей Приморского края на второй срок.

Напомним, что первое назначение на эту должность состоялось год назад - в 2004 г. на этом посту она сменила представителя находкинских предпринимателей Михаила ЛАПУШКИНА.

Наиболее значимым достижением общественного совета предпринимателей в прошлом году вновь избранный председатель считает проведение первого съезда предпринимателей Приморского края. Кроме этого, Марина Шемилина является председателем правления "Лиги торговых предпринимателей".